Госдеп США назначил ответственного за Киев дипломата

https://racurs.ua/n159821-gosdep-ssha-naznachil-otvetstvennogo-za-kiev-diplomata.html

Ракурс

Администрация президента США Джо Байдена 7 сентября поручила карьерному дипломату Робин Данниган осуществлять надзор за политикой по Центральной и Восточной Европе в Государственном департаменте.

Данниган с 2014 до 2017 года занимала должность заместителя секретаря по вопросам энергетической дипломатии в Бюро энергетических ресурсов Госдепартамента США. Сейчас она будет способствовать формированию политики в отношении Киева, Минска и Кишинева, а также Варшавы, Будапешта и Праги, пишет «Радіо Свобода».

Последние три года Данниган работала в посольстве США в Вене, сначала в должности заместителя главы миссии, а впоследствии — поверенного по делам в Австрии.

Данниган ранее критиковала намерения России реализовать геополитический проект «Северный поток-2». Летом Белый дом и Берлин достигли договоренностей, которые должны помочь Киеву преодолеть экономические последствия, связанные с завершением строительства газопровода в обход Украины.

Напомним, недавно стало известно, что Украина и США активизируют работу комиссии по стратегическому партнерству между странами.

Источник: «Радіо Свобода»