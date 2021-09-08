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Ракурс
Держдеп США призначив відповідального за Київ дипломата

Держдеп США призначив відповідального за Київ дипломата

8 вер 2021, 10:15
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Адміністрація президента США Джо Байдена 7 вересня доручила кар'єрній дипломатці Робін Данніган здійснювати нагляд за політикою щодо Центральної та Східної Європи в Державному департаменті.

Данніган з 2014 до 2017 року обіймала посаду заступника секретаря з питань енергетичної дипломатії в Бюро енергетичних ресурсів Держдепартаменту США. Нині вона сприятиме формуванню політики щодо Києва, Мінська та Кишинева, а також Варшави, Будапешта і Праги, пише «Радіо Свобода».

Останні три роки Данніган працювала в посольстві США у Відні, спочатку на посаді заступника голови місії, а згодом — повіреного у справах в Австрії.

Данніган раніше критикувала наміри Росії щодо реалізації геополітичного проекту «Північний потік-2». Влітку Білий дім та Берлін досягли домовленостей, які мають на меті допомогти Києву подолати економічні наслідки, пов’язані із завершенням будівництва газогону в обхід України.


Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Україна та США активізують роботу комісії зі стратегічного партнерства між країнами.

Джерело: «Радіо Свобода»

Джерело: Ракурс


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