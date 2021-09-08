10 млн прививок – Ляшко похвастался темпами вакцинации. Фото: armyinform.com.ua

https://racurs.ua/n159823-10-mln-privivok-lyashko-pohvastalsya-tempami-vakcinacii.html

Ракурс

Вакцинация от коронавируса в Украине продолжается с 24 февраля, по состоянию на 8 сентября было сделано больше 10 млн прививок.

Более 5,6 мл украинцев получили хотя бы одну дозу, а 4,4 млн человек — две дозы вакцины. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Как и говорил, обещание выполнил всего с недельной задержкой. Считаю это хорошим результатом, ведь было несколько дней праздничных выходных, на которых традиционно идет спад желающих вакцинироваться. Сегодня мы вышли на 3,5 млн прививок в месяц, которые еще в мае выглядели нереальными, — написал он.

В Украину доставили более 20 млн доз вакцин разных производителей, из них почти 12,6 млн доз закупили за средства из госбюджета. Больше 4,3 млн доставили в пределах COVAX, а свыше 3,3 получили в качестве гуманитарной помощи от стран ЕС.

Ляшко отметил, что первую дозу вакцины от COVID-19 получили 74% медицинских работников, двумя дозами привились 57%. Также первой дозой вакцинированы более 40% работников сферы образования, две дозы получили 30%.

Отметку в 10 млн прививок Украина пересекла через 196 дней прививочной кампании, но не через 100 дней работы Ляшко министром, хотя летом темпы вакцинации действительно ускорились. Но и за все время вакцинации полностью привитых меньше 5 млн.

Сначала Ляшко говорил о 10 млн вакцинированных украинцев за лето, а точнее 100 дней. Однако сразу сказал, что оговорился и заявил о 5 млн человек, которые этим летом получат прививки.

Напомним, в 2021 году завершается срок хранения более 4 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. В Украине по состоянию на 5 сентября хранятся почти 10 млн доз различных вакцин против коронавируса. У некоторых препаратов иммунопрофилактики срок годности истекает в октябре, только CoronaVac будет действительной около двух лет.