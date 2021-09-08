10 млн щеплень – Ляшко похвалився темпами вакцинації. Фото: armyinform.com.ua

https://racurs.ua/ua/n159823-10-mln-scheplen-lyashko-pohvalyvsya-tempamy-vakcynaciyi.html

Ракурс

Вакцинація від коронавірусу в Україні триває з 24 лютого, станом на 8 вересня було зроблено понад 10 млн щеплень.

Більше ніж 5,6 млн українців отримали принаймні одну дозу, а 4,4 млн людей — дві дози вакцини. Про це заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Як і говорив, обіцянку виконав всього з тижневою затримкою. Вважаю це хорошим результатом, адже мали кілька днів святкових вихідних, на які традиційно йде спад охочих вакцинуватися. Сьогодні ми вийшли на 3,5 млн щеплень на місяць, які ще у травні виглядали нереальними, — написав він.

В Україну доставили понад 20 млн доз вакцин різних виробників, з них майже 12,6 млн доз закупили за кошти з держбюджету. Понад 4,3 млн поставлено в межах COVAX, а більше ніж 3,3 млн отримано як гуманітарну допомогу від країн ЄС.

Ляшко зазначив, що першу дозу вакцини від COVID-19 отримали 74% медичних працівників, двома дозами щепилися 57%. Також першою дозою вакциновано понад 40% працівників сфери освіти, дві дози отримали 30%.

Позначку в 10 млн щеплень Україна перетнула через 196 днів вакцинальної кампанії, але не за 100 днів роботи Ляшка міністром, хоча влітку темпи вакцинації справді пришвидшилися. Але й за весь час вакцинації повністю щеплених менш як 5 млн.

Спочатку Ляшко говорив про 10 млн вакцинованих українців за літо, а точніше за 100 днів. Проте одразу сказав, що обмовився і заявив про 5 млн людей, які цього літа отримають щеплення.

Нагадаємо, у 2021 році завершується термін зберігання понад 4 млн доз вакцини від коронавірусної інфекції COVID-19. В Україні станом на 5 вересня зберігаються майже 10 млн доз різних вакцин проти коронавірусу. У деяких препаратів імунопрофілактики термін придатності закінчується в жовтні, лише CoronaVac буде дійсною близько двох років.