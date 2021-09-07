COVID-19 без ускладнень, або Чи спрацюють суперліки із США в Україні

https://racurs.ua/ua/2927-covid-19-bez-uskladnen-abo-chy-spracuut-superliky-iz-ssha-v-ukrayini.html

Ракурс

У рамках співпраці з урядом США Україна отримає інноваційні лікарські засоби проти коронавірусу. Гуманітарна допомога еквівалентною вартістю майже 20 млн дол. має надійти найближчим часом, — повідомив днями МОЗ України. Що становлять собою препарати і чому цей лікарський коктейль використовується не на всій території США, розбирався «Ракурс».

Із тих, якими лікували Трампа

В Україну із США планують поставити 20 тис. флаконів бамланівімабу (Bamlanivimab) і 40 тис. флаконів етесевімабу (Etesevimab).

«Діють вони безпосередньо на вірус — препарати зв’язуються зі спайковими білками вірусу, запобігаючи проникненню у клітину та подальшому розмноженню, прискорюють одужання хворих із коронавірусною хворобою і запобігають виникненню ускладнень та потраплянню в лікарню», — пояснює міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

За словами міністра, ці ліки рекомендовано для пацієнтів із легким і середнім ступенем тяжкості, особливо за наявності ризику переходу у тяжку форму.

Препарати зі складними назвами бамланівімаб і етесевімаб належать до моноклональних антитіл. Саме коктейлем з антитіл лікували колишнього президента США Дональда Трампа, коли він підхопив коронавірус. Правда, склад був іншим: препарат REGN-COV2 складався з антитіл Casirivimab і Imdevimab (виробник Regeneron Pharmaceuticals). Після виписки з лікарні натхнений американський президент пообіцяв усім громадянам країни таке саме лікування безоплатно. Вважати, що саме ці диво-ліки врятували високопоставленого пацієнта, не варто. Лікування COVID-19 — багатокомпонентне, серед іншого Трамп отримував дексаметазон, ремдесивір, мелатонін та інші препарати, та й перебіг хвороби був легким.

Лікувальний коктейль з антитіл — складно і дорого

Препарати, вироблені на основі антитіл, не один десяток років досить успішно використовуються для лікування різних захворювань (наприклад, аутоімунних, онкологічних, навіть мігрені). Коштують вони дорого і зазвичай входять до списку «блокбастерів» фармкомпаній, які їх виробляють. Такі антитіла зазвичай називають моноклональними, підкреслюючи, що їх продукують клітини, клоновані з єдиної батьківської B-клітини.

Розробка таких препаратів для боротьби з новим коронавірусом — робота більш трудомістка, ніж отримання плазми з крові донорів, що перехворіли на коронавірусну інфекцію. Ученим потрібно знайти саме той унікальний вид антитіл, які борються із SARS-CoV-2, навчитися їх виробляти і потім уже лікувати хворих. Моноклональні антитіла, на відміну від тих, що плавають у плазмі перехворілих на COVID-19, усі однакові й дуже ефективні. Фармкомпанії часто випускають препарати, що містять не одне, а кілька моноклональних антитіл. Це мінімізує ризик, що вірус розвине до них стійкість. Американська фармацевтична компанія Eli Lilly, виробник препаратів, які готуються до прибуття в Україну, не виняток: коктейль складається з двох антитіл Bamlanivimab+Etesevimab.

Ціна імунних коктейлів дуже висока і практично не залишає шансів на їхнє застосування деінде, окрім країн золотого мільярда.

Жирні плюси та неабиякі мінуси

Які переваги і вади є в моноклональних антитіл? Один із жирних плюсів у тому, що вони чудові стрільці — точно б’ють у ціль, діють вибірково. Тому у цієї групи препаратів, як правило, менше побічних ефектів. Є й не менш товстий мінус — з’їсти їх не вийде. Сьогодні антитіла не випускаються у вигляді таблеток, капсул або в якійсь іншій формі для перорального прийому. Переважна більшість препаратів — внутрішньовенні ін’єкції, тому вводяться в медичних закладах. Це, безсумнівно, обмежує можливості їхнього застосування.

Ще одна складність полягає в тому, що впливати безпосередньо на збудник COVID-19 має сенс тільки на початкових стадіях захворювання. Низку досліджень щодо використання моноклональних антитіл серед госпіталізованих пацієнтів було припинено через несприятливі дзвіночки з ризику і безпеки. Сьогодні препарати бамланівімаб і етесевімаб дозволені для застосування у пацієнтів, що госпіталізовані через COVID-19 або потребують кисневої терапії.

Ще один нюанс моноклональних антитіл — їхня ефективність залежить від мутацій коронавірусу. Цей ефект особливо сильно зачепив препарати, які надійдуть в Україну як гуманітарна допомога. І тут ми підбираємося до відповіді, чому в США коктейль від Eli Lilly використовується обмежено.

Коли застосування не має сенсу

У лютому цього року препарати Bamlanivimab і Etesevimab компанії Eli Lilly отримали дозвіл на екстрене застосування в США. Під час клінічних випробувань одноразове внутрішньовенне введення коктейлю з антитіл значно знизило кількість госпіталізацій і смертей, пов’язаних із COVID-19. прискорювало одужання, давало хороший результат як специфічна профілактика при контактах.

Проте 25 червня 2021-го використання Bamlanivimab+Etesevimab було призупинено на всій території США через стійкість нових штамів. Йдеться про варіанти коронавірусу, вперше виявлені в Бразилії та Південній Африці. Про «дельта»-штам даних наразі немає. Центри з контролю та профілактики захворювань США (CDC) заявили, що «гамма»-варіант (бразильський) і «бета»-варіант (південноафриканський) разом становлять більш як 11% інфекцій у Сполучених Штатах, їхня кількість зростає.

На сьогодні згідно з рішенням FDA (Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США) коктейль Bamlanivimab+Etesevimab не показаний для використання в штатах, в яких сукупна частота варіантів, стійких до препарату, перевищує 5%. Виходячи з наведеної американським регулятором таблиці за 27 серпня 2021 року, у більшій частині штатів застосування цього препарату не має сенсу. На «стійких» територіях рекомендовано інші моноклональні антитіла.

Коронавірус продовжує мутувати, з’являються нові варіанти, витісняючи старші різновиди і поширюючись планетою. У фармкомпанії Eli Lilly заявили, що продовжують працювати з урядами і регулюючими органами по всьому світу, щоб їхні антитіла були доступні для відповідних пацієнтів.

А як в Україні?

В Україні немає достовірних даних про поширення тих чи інших штамів SARS-CoV-2. За словами епідеміологів, у нашій країні практично немає лабораторій, здатних здійснити секвенування геному, тобто визначити, яким штамом коронавірусу хвора та чи інша людина. Кількість проб, які піддають генетичному аналізу, дуже обмежена. Робиться це вибірково і безсистемно.

«Більш того, загальної системи немає, коли, скажімо, 1% від вичленованих ПЛР-тестів відправляють на секвенування. У МОЗ якийсь час тому поінформували про те, що мають отримати спеціальні набори для геном-секвенування. Але, судячи з тих даних, які фігурують у зведеннях МОЗ, цих наборів у країні дуже мало або ж немає взагалі», — пояснює в одному з інтерв’ю кандидат медичних наук, лікар-епідеміолог Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.Громашевського НАМН України Ігор Маричев.

Тож наскільки робочими будуть препарати із США в Україні — питання.

Моноклональні антитіла використовуються як засіб пасивної імунізації для груп ризику. Коктейлі вводяться максимально рано після зараження людям, для яких великою є ймовірність розвитку тяжкого ковіду. Іншими словами, лікарі не чекають, поки вірус почне бешкетувати. Не сподіваються, що організм таких пацієнтів у відповідь на вороже вторгнення виробить імунітет, а відразу дають завідомо ефективні антитіла. У США в деяких регіонах такі коктейлі можна було отримати, навіть не перебуваючи в групах ризику, за спеціальними програмами.

Ще раз нагадаю: препарати працюють на догоспітальному етапі. Як тільки підтверджено діагноз коронавірусної інфекції у людей із високим ризиком тяжкого COVID-19, їм вводять препарат внутрішньовенно. Це викликає серйозні незручності в разі застосування ліків для амбулаторних пацієнтів. Як цей процес буде організований у нас?

З вакцинацією від коронавірусу в Україні, особливо за віковим пріоритетом, провал. У групах ризику — люди з хронічними захворюваннями, люди похилого віку та вагітні. Хочеться сподіватися, що препарат не прибережуть для людей з «особливими потребами». В умілих руках лікарів і відповідальних чиновників коктейль з антитіл міг би допомогти врятувати не одне життя.