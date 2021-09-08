Термін зберігання понад 4 млн доз COVID-вакцин закінчується цьогоріч

https://racurs.ua/ua/n159819-termin-zberigannya-ponad-4-mln-doz-covid-vakcyn-zakinchuietsya-cogorich.html

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Термін зберігання понад 4 млн доз вакцини від коронавірусної інфекції COVID-19 завершується цьогоріч. В Україні станом на 5 вересня зберігаються майже 10 млн доз різних вакцин проти коронавірусу. У деяких препаратів імунопрофілактики термін придатності закінчується в жовтні, лише CoronaVac буде дійсною близько двох років.

На рівні областей зберігаються понад 3 млн доз вакцини шведсько-британського виробника AstraZeneca. Деякі партії цього препарату мають термін придатності до жовтня, листопада і грудня. Також в областях зберігаються близько 1,1 млн доз вакцини Comirnaty американського виробника Pfizer. Декілька тисяч доз Pfizer повинні бути використані до листопада-грудня.

Ми бачимо, що деякі області використовують ту чи іншу вакцину набагато ефективніше, наприклад, Львівська, Одеська, Дніпропетровська, Запорізька області, — цитує головного санітарного лікаря України Ігор Кузін, пише «Цензор.НЕТ».

Міністерство охорони здоров’я також рекомендує використовувати AstraZeneca з мінімальним інтервалом між першим і другим щепленням, тобто через чотири тижні. Раніше МОЗ рекомендувало інтервал у 12 тижнів.

Ми окремо розглядали результати наукових досліджень, багато країн світу використовували саме такий підхід через циркуляцію штаму «Дельта». З приводу ефективності, то відбувається незначне зниження ефективності, але з огляду на користь вакцинації, щоб запобігти поширенню штаму «Дельта», то цей ризик зниження ефективності вакцини є відносно невеликим, — пояснив Кузін.

Заступник глави МОЗ переконує, що прицільно мотивувати щепитися тою чи іншою вакциною міністерство не має наміру.