Срок хранения свыше 4 млн доз COVID-вакцин заканчивается в этом году

https://racurs.ua/n159819-srok-hraneniya-svyshe-4-mln-doz-covid-vakcin-zakanchivaetsya-v-etom-godu.html

Ракурс

Срок хранения более 4 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 завершается в 2021 году. В Украине по состоянию на 5 сентября хранятся почти 10 млн доз различных вакцин против коронавируса. У некоторых препаратов иммунопрофилактики срок годности истекает в октябре, только CoronaVac будет действительной около двух лет.

На уровне областей хранятся более 3 млн доз вакцины шведско-британского производителя AstraZeneca. Некоторые партии этого препарата имеют срок годности до октября, ноября и декабря. Также в областях хранятся около 1,1 млн доз вакцины Comirnaty американского производителя Pfizer. Несколько тысяч доз Pfizer должны быть использованы до ноября-декабря.

Мы видим, что некоторые области используют ту или иную вакцину гораздо эффективнее, например, Львовская, Одесская, Днепропетровская, Запорожская области, — цитирует главного санитарного врача Украины Игорь Кузин, пишет «Цензор.НЕТ».

Министерство здравоохранения также рекомендует использовать AstraZeneca с минимальным интервалом между первой и второй прививкой, то есть спустя четыре недели. Ранее Минздрав рекомендовал интервал в 12 недель.

Мы отдельно рассматривали результаты научных исследований, многие страны мира использовали именно такой подход из-за циркуляции штамма «Дельта». По поводу эффективности, то происходит незначительное снижение эффективности, но учитывая пользу вакцинации, чтобы предотвратить распространение штамма «Дельта», то этот риск снижения эффективности вакцины является относительно небольшим, — пояснил Кузин.

Замглавы Минздрава утверждает, что прицельно мотивировать прививаться той или иной вакциной министерство не планирует.