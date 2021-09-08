Во Львове нашли пропавшего ранее «кошачьего мэра», фото: Андрей Садовый

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Ракурс

Во Львове нашли пропавшего накануне «кошачьего мэра» по кличке Левчик, который жил в здании горсовета.

Глава администрации мэра Львова Евгений Бойко сообщил об этом сегодня, 8 сентября, на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Левчик нашелся — сегодня после обеда, на площади Рынок, с тыльной стороны Ратуши, — отметил Бойко. — К сожалению, хромает на две задние лапки — повезли в клинику.

О пропаже животного вчера, 7 сентября, на своей странице в Фейсбуке сообщал мэр Львова Андрей Садовый. В тот день в здании горсовета проходили антитеррористические учения, поэтому Садовый предполагал, что кота мог напугать взрыв, и пообещал подарок тому, кто найдет животное.

Животное сегодня из окна Ратуши заметила сотрудница администрации городского головы Анастасия Булат — кот прятался на площади Рынок во верандой и был очень напуган, сообщает издание «Суспільне».

Отмечается, что в мэрии пока не сообщают, какой подарок получит Булат за найденное животное.

У «кошачьего мэра» Левчик есть специальная страница в Instagram. Он встречает иностранные делегации, а некоторые кормят его кормом.

Напомним, в прошлом году во Львове Лычаковской районный суд рассмотрел дело о драке двух декоративных собак — йоркширского терьера и шпица. Владельца животного, которое спровоцировало драку, оштрафовали.

Источник: «Суспільне»