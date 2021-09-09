Землетрус у Карпатах зафіксували сейсмологи. Фото: pravda.com

https://racurs.ua/ua/n159874-zemletrus-u-karpatah-zafiksuvaly-seysmology.html

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Землетрус у горах Карпат зафіксували сейсмологи — підземні поштовхи виявили 8 вересня о 16.32.

Трусило поблизу села Брестів Мукачівського району Закарпатської області. Сам землетрус був магнітудою 2,5 за шкалою Ріхтера. До рятувальників ніхто за допомогою після підземних поштовхів не звертався. Про це 9 вересня повідомила прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Вимірювальними приладами сейсмічної станції Карпатського регіону поблизу було зафіксовано підземний поштовх магнітудою 2,5 без негативних наслідків, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 8 червня у селі Пасічна Надвірнянського району Івано-Франківської області сейсмічна станція зафіксувала землетрус. Магнітуда землетрусу становила близько 2,6 за шкалою Ріхтера, тобто він відноситься до дуже слабких. Такі землетруси як правило не відчуваються, але реєструються.