Рассчитывайте только на себя — советник Ермака о пенсиях в Украине

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Ракурс

В вопросе пенсии на старость экс-министр экономики призвал украинцев быть ответственными и, если есть такая возможность, — накапливать и рассчитывать на себя.

По мнению Тимофея Милованова, нынешнего советника председателя Офиса президента, граждане уже сегодня должны сами заботиться о своей старости и собирать деньги, не рассчитывая на пенсию от государства.

Об этом он рассказал в эфире телеканала «Украина 24».

Человек, который не хочет себя обманывать, за эти 30 лет понял, что надо рассчитывать на себя. Так же государство Украина должно рассчитывать на себя. Для каждого человека и семьи желательно, чтобы государство стало лучше, желательно, чтобы пенсионная реформа была сделана. И со временем это будет сделано. Но из-за демографической проблемы это не будет сделано за год или два — это будет длиться многие годы. Поэтому каждый человек должен рассчитывать на себя и откладывать и хранить хоть 3−5%, — сообщил экс-министр.

Год назад Милованов сделал похожее заявление. Тогда он призвал откладывать на старость.

Если ничего не откладывать, то на пенсии останешься без денег. Это очень плохо, что зарплаты маленькие, что пенсионный фонд в стране маленький. И именно поэтому нужно рассчитывать на себя, — заявлял тогда министр экономики.

Летом о необходимости введения негосударственного пенсионного страхования заявил и министр финансов Сергей Марченко.