Тупицкий возглавил КСУ после давления Портнова, Богдана и Вовка, утверждают журналисты. Фото: УП

https://racurs.ua/n159877-tupickiy-vozglavil-ksu-posle-davleniya-portnova-bogdana-i-vovka-rassledovanie.html

Ракурс

На процесс увольнения председателя Конституционного Суда Украины Станислава Шевчука влияли действующие и бывшие чиновники и судья.

Свою лепту в увольнение Шевчука, которого уволили с должности в мае 2019 года, могли внести чиновник времен Януковича Андрей Портнов, бывший руководитель Офиса президента Андрей Богдан и председатель Окружного админсуда Киева Павел Вовк. Об этом свидетельствуют копии тайных записей разговоров из кабинета председателя ОАСК, известные как «пленки Вовка», сообщают журналисты-расследователи со «Слідство.info»

Журналисты отмечают, что весной 2019 года Павел Вовк неоднократно общался, вероятно, с заместителем руководителя администрации времен президента Януковича Андреем Портновым, который на то время был за границей, и адвокатом Андреем Богданом, который тогда был в штабе еще кандидата в президенты Владимира Зеленского. Вовк и его собеседники в то время могли координировать увольнение Шевчука с должности председателя КСУ и одновременно продвигать отмену закона о люстрации. Богдан, как и Портнов, подпадали под действие закона о люстрации и были заинтересованы в его отмене.

Сообщается, что Вовк сперва советовал одному из своих собеседников не спешить с увольнением главы КСУ, но затем якобы изменил свое мнение. Через несколько часов после разговора Вовка, вероятно, с Андреем Портновым судьи Конституционного суда проголосовали за увольнение Шевчука.

Бывший начальник Управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк, который руководил делом «пленок Вовка», прослушал записи, которые ему включили журналисты. Он уверен, что одним из собеседников Вовка был именно Андрей Портнов, а другим фигурантом пленок — Андрей Богдан.

Нынешний глава КСУ Александр Тупицкий в комментарии «Слідство.info» заявил, что Шевчука уволили законно. Свое общение с Портновым, Богданом или Волком по этому вопросу он отрицает.

Портнов заявил, что информация о его возможном влиянии на Конституционный суд не соответствует действительности. Бывший глава офиса Зеленского Андрей Богдан отказался общаться с журналистами, а глава Окружного админсуда Киева Павел Вовк проигнорировал официальные запросы с просьбой о комментарии.

Как известно, 14 мая 2019 года судьи КСУ проголосовали за отставку Шевчука. Через несколько дней, 19 мая, Андрей Портнов вернулся в Украину после 5 лет отсутствия. Конституционный суд вскоре возглавил главный сторонник отставки Шевчука Александр Тупицкий, с которым уже год воюет президент Зеленский.

Напомним, с сентября народные депутаты отказались поддерживать все поправки, касающиеся конкурсного отбора судей Конституционного суда. На заседании ВРУ народные депутаты повторно рассмотрели поправки к проекту закона № 4533 «О конституционной процедуре», который был подготовлен к рассмотрению в июне.

Источник: «Слідство.info»