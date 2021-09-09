«Слуга» открестился от покупки квартир и земли его матери

Клочко. Фото: Региньюс

https://racurs.ua/n159880-sluga-otkrestilsya-ot-pokupki-kvartir-i-zemli-ego-materi.html

Ракурс

Андрей Клочко, народный депутат от «Слуги народа», отрицает свою причастность к тому, что его 70-летняя мать стала владелицей имущества примерно на 14,5 млн грн за годы его депутатства.

Он утверждает, что ей помогает сестра. Соответствующее заявление он сделал в своем Facebook.

Нардеп отметил, что имеет собственную семью и не имеет никакого отношения к имущественному статусу матери.

Я не общаюсь с родителями и сестрой по любым финансовым вопросам. Они, так же как и я, совершеннолетние и дееспособные люди, чтобы самостоятельно решать вопрос о купле-продаже недвижимости. Моя сестра помогает маме, она обеспеченный человек и имеет медицинский бизнес, ее муж возглавляет местный филиал международной компании. Они способны обеспечить себя и осуществлять операции с недвижимостью без моей помощи и тем более — согласия, — заявил Клочко.

Клочко добавил, что его мама и сестра продали квартиру, находившуюся в их собственности, и купили другие — добавив собственные накопления и его «подарок», который он сделал еще в 2018 году, продав двухкомнатную квартиру в Броварах.

Он отметил, что его родители получили волну негатива и безосновательных обвинений из-за журналистов, которые обнародовали информацию об имущественном состоянии его матери.

Напомним, ранее мы сообщали, что мать народного депутата от «Слуги народа» Андрея Клочко — 70-летняя Наталья Клочко — за время депутатства своего сына стала владелицей двух квартир в Киеве, дома, земельных участков и авто. Рыночная стоимость приобретенного ею имущества составляет примерно 14,5 млн грн.