Международная космическая станция. Фото: hromadske.ua

https://racurs.ua/n159881-avariya-na-mks-v-rossiyskom-module-proizoshlo-zadymlenie.html

Ракурс

Задымление на Международной космической станции произошло минувшей ночью, 9 сентября.

Инцидент произошел в российском модуле «Звезда», вследствие этого на МКС сработала пожарная сигнализация.

Около 5.00 по московскому времени космонавт Олег Новицкий передал в подмосковный Центр управления полетами, что экипаж заметил дым и запах сгоревшего пластика. Позже приборы показали наличие вредных веществ в районе медицинского шкафа в российском модуле. Об этом сообщает РБК со ссылкой на трансляцию NASA.

По словам американского астронавта Тома Песке, в их модуль МКС через вентиляцию поступил запах сгоревшего пластика или электроники. В «Роскосмосе» проблемы не увидели — заявили, что для устранения возможного задымления экипаж включил агрегатный фильтр очистки атмосферы, и сейчас «все системы работают штатно». Ведомство отметило, что экипаж продолжает штатную подготовку к выходу в открытый космос.

Напомним, в конце августа российские космонавты, находящиеся на борту МКС, зафиксировали непрямые трещины в первом и старейшем модуле «Заря». До этого трещины появились в другом модуле — «Звезда». Космонавты не исключают, что эти трещины уже скоро начнут расползаться и будут охватывать большую часть модуля. Негерметичный отсек модуля «Звезда» изолировали от остальной космической станции.