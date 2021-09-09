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Ракурс
Международная космическая станция. Фото: hromadske.ua

Авария на МКС — в российском модуле произошло задымление

9 сен 2021, 10:38
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Задымление на Международной космической станции произошло минувшей ночью, 9 сентября.

Инцидент произошел в российском модуле «Звезда», вследствие этого на МКС сработала пожарная сигнализация.

Около 5.00 по московскому времени космонавт Олег Новицкий передал в подмосковный Центр управления полетами, что экипаж заметил дым и запах сгоревшего пластика. Позже приборы показали наличие вредных веществ в районе медицинского шкафа в российском модуле. Об этом сообщает РБК со ссылкой на трансляцию NASA.


По словам американского астронавта Тома Песке, в их модуль МКС через вентиляцию поступил запах сгоревшего пластика или электроники. В «Роскосмосе» проблемы не увидели — заявили, что для устранения возможного задымления экипаж включил агрегатный фильтр очистки атмосферы, и сейчас «все системы работают штатно». Ведомство отметило, что экипаж продолжает штатную подготовку к выходу в открытый космос.

Напомним, в конце августа российские космонавты, находящиеся на борту МКС, зафиксировали непрямые трещины в первом и старейшем модуле «Заря». До этого трещины появились в другом модуле — «Звезда». Космонавты не исключают, что эти трещины уже скоро начнут расползаться и будут охватывать большую часть модуля. Негерметичный отсек модуля «Звезда» изолировали от остальной космической станции.

Источник: Ракурс


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