Венедиктова послушает родственников жертв рейса MH-17 в суде Гааги

https://racurs.ua/n159882-venediktova-poslushaet-rodstvennikov-jertv-reysa-mh-17-v-sude-gaagi.html

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Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 9 сентября посетит заседание суда в Гааге.

В начале недели там стартовал очередной блок слушаний в деле MН-17. Слово должны родственники погибших в авиакатастрофе малайзийского «Боинга» в Донбассе.

Венедиктова 8 сентября встретилась с генпрокурором Нидерландов Тео Хофстее и заместителем Генерального прокурора и руководителем совместной следственной группы (JIT) по делу по факту авиакатастрофы «Боинга» рейса МН17 Дигна ван Бутцелар, сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

Благодаря усилиям совместной следственной группы уже удалось установить четырех человек, которые обвиняются в совершении этого преступления. Расследование по поводу остальных причастных к этому трагическому событию продолжается и участники JIT работают для привлечения к ответственности всех виновных, — сообщила генпрокурор.

Напомним, что дело MH17, сбитого малайзийского самолета над Донбассом, рассматривается судом в Гааге. Вердикты по делу о катастрофе Boeing 777 могут быть вынесены до конца 2022 года.