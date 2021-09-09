Бойовики гатять з важкого озброєння по залізничній станції на Донбасі. Фото:

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Обстріли на Донбасі, які здійснюють російські бойовики, призвели до обмеження руху приміських поїздів.

Сьогодні, 9 вересня, близько 8.00, в районі станції Скотувата Донецької залізниці розпочався обстріл з важкого виду озброєння з непідконтрольної Україні території. Снаряди падали на відстані 2 км від станції. Пошкоджень поки не зафіксували, але залізничників евакуювали. Через обстріли на Донеччині рух приміських поїздів на напрямку Костянтинівка-Донецьк обмежили, повідомила прес-служба «Укрзалізниці».

До стабілізації ситуації рух приміських поїздів № 6011/6072 Лиман-Скотувата -Лозова та № 6003/6004 Ізюм-Скотувата-Святогірськ обмежено до станції Фенольна, — відзначили залізничники.

Раніше «Укрзалізниця» вже припиняла рух потягів через обстріли. Російські бойовики 28 серпня обстріляли Авдіївку, тоді залізничники з міркувань безпеки на три дні обмежили рух пасажирських та приміських поїздів до станцій Покровськ та Очеретине.

Як відомо, Скотувата — пасажирська та вантажна залізнична станція Лиманської дирекції Донецької залізниці на лінії Костянтинівка-Ясинувата розташована у селищі Верхньоторецьке Покровського району Донецької області між станціями Ясинувата (14 км) та Фенольна (13 км). Через військові дії станція є кінцевою, залізничний рух далі в напрямку Ясинуватої не здійснюється.

Тим часом у штабі ООС повідомили, що ввечері 8 вересня бойовики обстріляли позиції українських військових у районі населеного пункту Кряківка. Після обстрілу медики обстежили шістьох військових та встановили попередній діагноз — акубаротравма. Їхній стан здоров’я задовільний, бійців доправили до військового медичного центру.

Нагадаємо, 4 вересня російські найманці відкривали вогонь біля Старогнатівки зі стрілецької зброї. Внаслідок цього захисник України дістав вогнепальне поранення.