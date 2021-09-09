Годувати примусово почнуть в СІЗО. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n159886-goduvaty-prymusovo-pochnut-v-sizo.html

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Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроект № 4323 про застосування до засуджених та осіб, які тримаються під вартою, заходів примусового годування.

За законопроект віддали свої голоси 286 народних обранців. Про це стало відомо з трансляції засідання ВР.

Метою законопроекту є затвердження порядку та видів примусового годування, а також умов тримання засуджених та осіб, узятих під варту, які відмовляються оголошують про голодування. Примусово годувати засуджених будуть лише за рішенням суду.

Питання примусового годування засуджених та осіб, узятих під варту, які відмовляються від їжі, було висвітлено у рішеннях Європейського суду з прав людини у справі «Невмержицький проти України» та у справі «Ciorap v. Moldova», які загалом стосуються порушення статті про захист прав і основоположних свобод у зв’язку з примусовим годуванням заявників.

У цій групі справ Європейським судом було вказано, що у випадку застосуванні заходів примусового годування необхідно переконатись щодо існування необхідності, яка полягає у проведенні медичного дослідження, та належних медичних документів, на підставі яких вважалося б за необхідне застосування до конкретного затриманого.

Водночас на сьогодні існують випадки, коли засуджені або особи, узяті під варту, з різних причин свідомо оголошують голодування. Такий вид протесту завдає колосальної шкоди здоров’ю зазначених осіб, а також є смертельно небезпечним.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що інтернет та телефон хочуть дозволити у СІЗО. Кабінет міністрів ініціював експериментальний проект у слідчих ізоляторах. Відтепер взяті під варту особи зможуть користуватися телефонами та виходити в інтернет.