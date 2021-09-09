У Раді сталася штовханина між нардепами Тищенко і Леросом, скріншот відео

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У Раді сталася штовханина між нардепами Миколою Тищенко і Гео Леросом.

Інцидент стався, коли Лерос вимагав пояснень від президента Володимира Зеленського щодо провалу операції із затримання бійців ПВК «Вагнера».

«Слуга» Тищенко під час виступу колишнього колегу по фракції Лероса підійшов до трибуни, спробував відібрати (зламати) мікрофон і відтіснив Лероса.

До трибуни збіглися інші нардепи, які вимагали від Тищенка відійти від трибуни.

Спікер Дмитро Разумков оголосив перерву, після якої Лерос закінчив виступ.

Тищенко напав на Лероса у той момент, коли той критикував президента за перетворення України на «філію мафії». До трибуни підійшли депутати «За майбутнє", ОПЗЖ і «Голосу», щоб не допустити бійки.