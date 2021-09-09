Закон про «1 гривню» ухвалила Рада

Верховна Рада. Фото: прес-служба

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Верховна Рада ухвалила закон, що вносить зміни до закону про запобігання та протидію легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення № 5559.

Закон має вдосконалити фінансовий моніторинг в Україні. Про це стало відомо з трансляції засідання ВР.

Наприкінці 2019 року нардепи проголосували за закон «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Наразі він передбачає, що фінансовий моніторинг не поширюється на випадки переказу коштів готівкою у сумі, що є меншою ніж 5 тис. грн, та відсутності ознак пов’язаності фінансової операції з іншими фінансовими операціями, що в сумі перевищують 5 тис. грн.

Обмеження застосовується під час зарахування на рахунок готівки в сумі 5 тис. грн або більше, відправнику необхідно ідентифікувати себе для банку.

Таким чином, фінансовий моніторинг наразі не поширюється на переказ на суму 4 тис. 999 грн, а переказ на одну гривню більше, тобто на суму 5 тис. гривень уже підлягає фінансовому моніторингу.

Це призводить до незручностей як для користувачів терміналів самообслуговування, які не мають точної суми у розмірі 4 тис. 999 грн та позбавлені можливості здійснити грошовий переказ шляхом внесення готівкових коштів на суму 5 тис. грн, а також банків, що змушені передбачати нові сервіси для переказу здачі в розмірі 1 гривні.

Новий закон усуває дану невідповідність та передбачає, що вимоги фінансового моніторингу не поширюються на випадки здійснення переказу коштів готівкою в межах України у сумі, що не перевищує 5 тис. грн.