Когда приедет миссия МВФ и какая сумма нового транша, указал НБУ

https://racurs.ua/n159919-kogda-priedet-missiya-mvf-i-kakaya-summa-novogo-transha-ukazal-nbu.html

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Миссия Международного валютного фонда (МВФ) посетит Киев в этом месяце. Об этом во время пресс-брифинга заявил глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко.

Мы ожидаем миссию МВФ уже в сентябре, — сообщил Шевченко.

По его словам, для подписания соглашения с Фондом Украина должна внести изменения в закон о НБУ, который Верховная Рада поддержала в первом чтении.

Шевченко добавил, что по плану второй транш МВФ должен составлять 500 млн специальных прав заимствования (СПВ) — это примерно 700 млн долл.

…Но, учитывая пропуск нескольких траншей, сумма может быть больше, — заявил Шевченко.

Напомним, в августе МВФ утвердил распределение СПВ в поддержку мировой экономики объемом 650 млрд долл. Украине выделили 2,7 млрд долл. из этого пакета в рамках борьбы с последствиями пандемии.

Совет директоров МВФ в июне прошлого года принял предоставить Украине 5 млрд долл. на 18 месяцев в рамках соглашения Stand-by. Первый транш по новой программе объемом 2,1 млрд долл. Украина получила уже 12 июня 2020 года. По сообщениям Кабмина, Киев рассчитывает получить очередной транш до конца 2021 года. Ранее назывался сентябрь.

Источник: УНН