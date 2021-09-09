Коли приїде місія МВФ і яка сума нового траншу, вказав НБУ

https://racurs.ua/ua/n159919-koly-pryyide-misiya-mvf-i-yaka-suma-novogo-transhu-vkazav-nbu.html

Ракурс

Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) завітає до Києва цього місяця. Про це під час прес-брифінгу заявив голова Національного банку України Кирило Шевченко.

Ми сподіваємося на місію МВФ вже у вересні, — повідомив Шевченко.

За його словами, задля підписання угоди з Фондом Україна має внести зміни до закону про НБУ, який Верховна Рада підтримала у першому читанні.

Шевченко додав, що за планом другий транш МВФ має становити 500 млн спеціальних прав запозичення (СПЗ) — це приблизно 700 млн дол.

…Але з огляду на пропуск декількох траншів, сума може бути більшою, — заявив Шевченко.

Нагадаємо, у серпні МВФ затвердив розподіл СПЗ на підтримку світової економіки обсягом 650 млрд дол. Україні виділено 2,7 млрд дол. з цього пакету в рамках боротьби з наслідками пандемії.

Рада директорів МВФ торік у червні ухвалила надати Україні 5 млрд дол. на 18 місяців в межах угоди Stand-by. Перший транш за новою програмою обсягом 2,1 млрд дол. Україна отримала вже 12 червня 2020 року. За повідомленнями Кабміну, Київ розраховує отримати черговий транш до кінця 2021 року. Раніше називався вересень.

Джерело: УНН