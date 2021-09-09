Перемога адвокатів одеської агрофірми в КАС — діяльність підприємства поновлена

https://racurs.ua/ua/n159918-peremoga-advokativ-odeskoyi-agrofirmy-v-kas-diyalnist-pidpryiemstva-ponovlena.html

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Адвокати агрофірми з Одеської області домоглися в столичній апеляційній інстанції поновлення діяльності підприємства, яке опинилося в полі уваги силовиків.

8 вересня 2021 року трійка суддів Київського апеляційного суду (Ященко М. А., Росік Т. В., Фрич Т. В.) стала на захист інтересів національного виробника у спорі з Офісом генерального прокурора.

ТОВ «Агро-Долина» багато років успішно займалося складським зберіганням зерна і переробкою зерносуміші. Але наприкінці липня 2021 року бізнес був зупинений ухвалою судді Печерського райсуду Києва Романа Новака за наполегливою ініціативою прокурора. Арешт із забороною користуватися комплексом будівель і споруд накладений у кримінальному провадженні, відкритим стосовно службових осіб Державної архітектурно-будівельної інспекції в Одеській області.

За активного слідства з квітня 2021 року жодній особі не було повідомлено про підозру, але від правоохоронного тиску потерпали керівники, засновники, співробітники та клієнти агрокомпанії. Збитки від зіпсованої зернопродукції, втрачених контрактів та простою працівників сягали значних розмірів.

Адвокати Марія Островська та Олександр Марціяш домоглися скасування ухвали про арешт, незважаючи на запальну протидію прокурора Івана Ковальова. Це вдалося не лише завдяки грамотно побудованій позиції правозахисників, а й прискіпливому вивченню матеріалів суддями Київського апеляційного суду.

Головуючий виявився обізнаним не лише із особливостями справи, а й з тонкощами аграрного виробництва, що стало в нпригоді правникам та поновило правомірну діяльність агропідприємства.