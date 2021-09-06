В запальному цькуванні агробізнесу ГСУ Нацполіції опустилося до зливних ям

https://racurs.ua/ua/2925-v-zapalnomu-ckuvanni-agrobiznesug-su-nacpoliciyi-opustylosya-do-zlyvnyh-yam.html

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Свідченням успіху бізнесменів нашої країни зазвичай є прискіпливий інтерес з боку державних структур. Нав’язливе переслідування правоохоронцями взагалі підносить бізнес до досягнень вищого щаблю. Прикладів безліч. Одним з таких є одеське сільськогосподарське підприємство ТОВ «Агро-Долина», що займається складським зберігання зерна та виробництвом пелет.

Компанія привернула увагу поліції розширенням власної діяльності, будівництвом додаткових споруд, де проводилась переробка відходів зерна на гранули. Замість підкреслення значущості і надання допомоги у розвитку національного виробника в умовах кризи, державні органи взялися за кримінальне переслідування компанії. Одесою недарма гуляє сучасна приказка: «Якщо твоїм бізнесом не зацікавилися правоохоронці, то це не бізнес…».

09 квітня 2021 р. Головним слідчим управлінням Нацполіції було відкрите штучне кримінальне провадження відносно посадових осіб Департаменту архітектурно будівельної інспекції в Одеській області за фактом скоєння злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 (зловживання службовим становищем), ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України. За версією органу досудового розслідування ДАБІ в Одеській області був незаконно виданий дозвіл на введення в експлуатацію цеху грануляції зерна. Нібито не там розташований, нібито забруднює повітря. Правда все це спростовується нормативами та рядом судових рішень, але кого бентежать подібні тонкощі.

Півсотні років поряд з територією місцевих жителів знаходилася промислова зона, яка використовувалася її власниками для ведення складського господарства. ТОВ «Агро-Долина» придбало та реконструювало приміщення на сучасний лад, надавши новий подих національному підприємництву. Окрім подрібнення зернової продукції на гранули і виготовлення пелет жодним іншим виробництвом не займалося. Агрокомпанія – це не якийсь нафтопереробний завод чи підприємство хімічної промисловості, які справді завдають непоправної шкоди навколишньому середовищу та потребують природоохоронного втручання. Проте, як водиться, через прискіпливість контролюючих органів (Держекоінспекції, ДАБІ, Держпраці, ДФС, Держпродспоживслужби) сільгоспвиробнику довелося отримати купу дозвільних документів, підлаштовуючись під не завжди доречні примхи чиновників.

Прискіпливості правоохоронців сприяв не лише намір отримати матеріальні чи кон’юнктурні зиски. Грав на руку і благодатний оксамитовий сезон. Бо відкрите кримінальне провадження в квітні, оберти розслідування якого припадають на літо, надає столичній слідчий групі можливість відпочивати в Одесі, проводячи безкінечні виїзні обшуки, огляди та тимчасово вилучати документи. І головне, основна діяльність ТОВ «Агро-Долина» так само сезонна. Оскільки, як відомо, основним продуктивним періодом роботи агропідприємств є час збирання врожаю – з червня по вересень.

Так і сталося.

Протягом півріччя компанію очікували активні, але недолугі процесуальні дії, зумисно наводячи стрес на незвиклих працівників підприємства. Столичні слідчі Дмитро Онуфрієнко, Сергій Хойтев,Людмила Козанчук, Олена Квятковська особисто прибували до Південної Пальміри на обшук, незважаючи на право надати доручення місцевим колегам. Звісно, кримінальний безлад відбувався не без участі місцевої поліції. Доблесні опери Департаменту стратегічних розслідувань в Одеській області під головуванням основного координатора та інформатора Костянтина Слєпньова радо сприяли протиправній діяльності. Подейкують, саме вони були рушійною силою у кримінальному провадженні проти аграріїв, а ГСУ НПУ лише формально забезпечувало документообіг.

У підсумку жодна слідча дія не дала перспективних результатів, але це не зупинило правоохоронців. Останній із процесуальних документів був показовим і продемонстрував рівень столичних правоохоронців. Тоді ТОВ «Агро-Долина» отримала запит слідчого Головного слідчого управління Нацполіції України Дмитра Онуфрієнка, яким витребовувалася інформація про злив до септику та документи на вивіз відходів.

Правоохоронці в прямому смислі слова дійшли до каналізації. Жодне із запитуваних даних не мало відношення до кримінального провадження та обставин злочинів, що розслідуються. Це продемонструвало відсутність у ГСУ НПУ якогось більш-менш пристойного доказу для притягнення до кримінальної відповідальності посадових осіб ТОВ «Агро-Долина» за підробку та зловживання при реконструкції і введення споруди в експлуатацію. Але бажання продовжувати притискати та жахати бізнес не зменшилось, тому потрібно було щось вигадувати. Відповісти на нікчемний запит не становило труднощів, тим більше, адвокати були вдячні за наданий привід для літературної іронії.

Гумор для Одеси – це буденна норма життя. Однак одесити не очікували, що смішити їх буде ціле правоохоронне відомство столичного масштабу, ще і з новим керівником на чолі. Одеські бізнесмени із командою адвокатів завжди раді будь-яким гостям з Києва, хай навіть вони викликають подив та усмішку.