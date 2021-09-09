Победа адвокатов одесской агрофирмы в КАС — деятельность предприятия возобновлена

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Адвокаты агрофирмы из Одесской области добились в столичной апелляционной инстанции возобновления деятельности предприятия, оказавшегося в поле внимания силовиков.

8 сентября 2021 года тройка судей Киевского апелляционного суда (Ященко М. А., Росико Т.В., Фрич Т. В.) стала на защиту интересов национального производителя в споре с Офисом генерального прокурора.

ООО «Агро-Долина» много лет успешно занималось складским хранением зерна и переработкой зерносмеси. Но в конце июля 2021 года бизнес был остановлен решением судьи Печерского райсуда Киева Романа Новака по настоятельной инициативе прокурора. Арест с запретом пользоваться комплексом зданий и сооружений наложили в уголовном производстве, открытым в отношении должностных лиц Государственной архитектурно-строительной инспекции в Одесской области.

При активном следствии с апреля 2021 года в прокуратуре никому не сообщили о подозрении, но от правоохранительного давления страдали руководители, учредители, сотрудники и клиенты агрокомпании. Убытки от испорченной зернопродукции, потерянных контрактов и простоя сотрудников достигали внушительных размеров.

Адвокаты Мария Островская и Александр Марцияш добились отмены постановления об аресте, несмотря на активное противодействие прокурора Ивана Ковалева. Это удалось не только благодаря грамотно построенной позиции правозащитников, но и тщательному изучению материалов судьями Киевского апелляционного суда.

Председательствующий оказался осведомлен не только с особенностями дела, но и с тонкостями аграрного производства, что пригодилось юристам и возобновило правомерную деятельность агропредприятия.