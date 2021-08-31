https://racurs.ua/2922-nacpoliciya-vs-agrobiznes-reshim-problemy-kotorye-sami-i-sozdali-nedorogo.html

Ракурс

Поддержка национальных производителей со стороны государства нередко сводится к тому, чтоб заставить компанию пройти через горнило правоохранительных баталий. Тем самым сделать ее несгибаемой, неуязвимой, устойчивой к любым трудностям. Конечно, это бесценный опыт, но слишком уж креативно и по-спартански жестко подходит государство к выбору способов помощи украинским производителям.

В середине августа 2021 года в юридических кругах появилась информация о новом руководителе МВД Украины Денисе Монастырском, а спустя время и о начальнике Главного управления Национальной полиции в г. Киеве Иване Выговском. Являются ли они коммерчески заточенными дельцами? Выводы делать рано, хотя старые схемы наводить horror на бизнес остаются неизменными.

Травля одного из одесских предприятий — ООО «Агро-долина» никоим образом не связана с политическим давлением. Проблема компании банально сводится к нежеланию финансово гасить неприятности, созданные теми, кто и планировал их уладить.

Присмотревшись к одесскому агропредприятию, которое в период пандемии не легло, а расцвело, правоохранители в качестве формального повода открыли уголовное производство в отношении должностных лиц Департамента архитектурно-строительной инспекции (ДАСИ). В основу легли рапорт оперативного сотрудника Департамента стратегических расследований в Одесской области Константина Слепнева и универсальные нормы Уголовного кодекса Украины: части 2 статьи 364 (злоупотребление служебным положением) и части 2 статьи 366 (должностной подлог). Обстоятельствами инкриминируемого правонарушения наугад выбрали якобы незаконно полученное обществом «Агро-долина» согласование ДАСИ на введение в эксплуатацию цеха грануляции зерна, внесение в разрешительную документацию недостоверных сведений.

В нарушение норм о территориальной подследственности, согласно которым местом проведения досудебного расследования должно быть место совершения преступления, следствием занялось не одесское, а столичное ведомство — Главное следственное управление Нацполиции Украины.

Поскольку руководители ООО «Агро-долина» не имели какого-либо процессуального статуса, то узнали об уголовном производстве только после появления неких осведомленных посредников, предложивших решить проблему. Иначе, обмолвились «деловые партнеры», фермеров ожидает тяжелое положение: силовой пресс уголовного преследования и блокирование работы компании. Ситуация напоминала примитивную схему образца 90-х, в которую было сложно поверить в 2021 году.

После отказа понеслось. Изматывающие обыски на предприятии, в домах руководителей, учредителей, офисах и квартирах посторонних людей, у адвокатов… К глубокому сожалению незадачливых заказчиков и исполнителей, следственные действия, временное изъятие документов, осмотры участков и сооружений не дали никаких результатов. Были отобраны кипы документов, не имеющих какого-либо отношения к уголовному производству, составлены десятки пустых протоколов. Письменные материалы были изъяты и у правозащитника, вопреки законодательно установленному запрету проводить даже осмотр документов у адвокатов. Благодаря жалобам к следственным судьям часть изъятого уже удалось вернуть. https://reyestr.court.gov.ua/Review/98994702, https://reyestr.court.gov.ua/Review/99075990

Не найдя ни одной зацепки, правоохранители решили отыскать следы нового преступления, искусственно создав условия фактического блокирования деятельности компании. Для этого они добились в Печерском суде ареста имущества и не какого-нибудь, а целого имущественного комплекса. Запретили не только распоряжаться активами, но и пользоваться всеми производственными и непроизводственными помещениями. Формально работники компании были лишены права даже посетить туалет. Когда следователь ГСУ НПУ Дмитрий Онуфриенко направил в ООО «Агро-долина» запрос о предоставлении информации, ему напомнили, что согласно судебному определению работники предприятия не вправе даже подойти к рабочему столу, открыть шкаф и найти документы, чтобы ответить на письмо.

Для того чтобы получить такое нелепое решение, прокурор Офиса генерального прокурора Виктор Парейко ввел в заблуждение следственного судью Печерского райсуда г. Киева Романа Новака. Накануне правоохранитель по собственному ходатайству получил отказ следственного судьи Олеси Батрин в запрете пользоваться имуществом предприятия (определения от 23.07.2021, дела №757/39214/21-к https://reyestr.court.gov.ua/Review/98658321 и №757/39211/21-к. https://reyestr.court.gov.ua/Review/98658318 Скрыв информацию и злоупотребляя процессуальными правами, должностное лицо, призванное надзирать за законностью досудебного расследования, снова подало ходатайство идентичного содержания, рассчитывая на другого судью. Тот долго не вникал и подмахнул правоохранителям нужную бумагу (определение от 29.07.2021, дело №757/40671/21-к). С победным видом следователи направили определение на предприятие, мол, останавливайте бизнес. Прошло время, но компания так и не сломалась, не побежала договариваться. Тогда правоохранителей осенило: агрокомпания продолжает хозяйственную деятельность, несмотря на триумфальный судебный запрет г-на Новака, который не стал преградой бизнесу. Это была одновременно и печальная, и радостная новость.

Для того чтобы застать агропредприятие на месте совершения «нового преступления», необходимо было как-то пробраться на его территорию. Для этого следователи получили новую санкцию на обыск якобы для целей основного уголовного производства. Под предлогом поиска документов, связанных с разрешением ДАСИ, вместо того, чтобы четко исполнять судебное разрешение, сторона обвинения искала другое. Следователей не интересовал перечень документов, указанный в определении суда. Они открыто требовали предоставить товаротранспортные накладные, данные о контрагентах, файлы видеонаблюдения за рабочим процессом и т.п. Настоящей целью обыска были доказательства продолжения хозяйственной деятельности, заблокированной с помощью Печерского райсуда г. Киева. Вряд ли о таких тайных целях догадывались следственные судьи, когда санкционировали следственные действия. Иначе это напоминало бы организованную преступную группировку по уничтожению украинского агробизнеса.

Дальше — больше. Не удовлетворившись юридическим препятствованием деятельности ООО «Агро-долина», сторона обвинения решила блокировать компанию физически. Поскольку судебное разрешение давало право проникнуть внутрь объекта всего лишь раз, на следующий день правоохранители взяли предприятие в осаду, окружив его по периметру. Оперуполномоченные Управления стратегических расследований в Одесской области Александр Басько, Вадим Бондарь, Игорь Токарчук и Александр Шерокоступ поочередно останавливали каждый грузовой автомобиль, препятствовали проезду, требовали от водителей информацию, уведомляли контрагентов об уголовных проблемах агрокомпании, нанося удар по ее деловой репутации... Отчаянные опера дежурили всю ночь и готовы были чуть ли не под широкие колеса грузовиков кидаться, чтобы исполнить незаконные указания руководства и остановить деятельность предприятия.

Эпилог. Обычно первопричиной убытков и расходов сельскохозяйственных зерновых фермеров являются мучной клещ и амбарный долгоносик, борьба с которыми достаточно непроста, но эффективна. Однако существуют более мощные вредители, способные не только уничтожить посевы, но и парализовать деятельность целого производственного комплекса. Известно ли генеральному прокурору Ирине Венедиктовой, главе Национальной полиции Украины Игорю Клименко и начальнику Департамента стратегических расследований Валентину Копаеву о вредителях, которые завелись в их ведомствах, пока остается невыясненным. Но время покажет. Наблюдаем за дальнейшим развитием событий…