https://racurs.ua/ua/2922-nacpoliciya-vs-agrobiznes-vyrishymo-problemy-scho-sami-y-stvoryly-nedorogo.html

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Підтримка національних виробників з боку держави нерідко зводиться до того, аби змусити компанію пройти через горнило правоохоронних баталій. Тим самим зробити її незламною, невразливою, стійкою до будь-яких негараздів. Звісно, це безцінний досвід, але якось занадто креативно та по-спартанськи жорстко підходить держава до вибору способів допомоги українським виробникам.

У середині серпня 2021 року в юридичних колах пролунала новина про нового очільника МВС України Дениса Монастирського, а згодом і керманича Головного управління Національної поліції у м. Києві Івана Вигівського. Чи є вони комерційно заточеними ділками? Висновки робити зарано, хоча старі схеми наводити horror на бізнес залишилися незмінними.

Цькування одного з одеських підприємств — ТОВ «Агро-долина» жодним чином не пов’язане із політичним тиском. Проблема компанії банально зводиться до небажання фінансово гасити неприємності, які створили ті, хто й планував їх владнати.

Придивившись до одеського агропідприємства, яке в період пандемії не лягло, а розквітло, правоохоронці як формальний привід відкрили кримінальне провадження відносно посадових осіб Департаменту архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ). В основу поклали рапорт оперативного працівника Департаменту стратегічних розслідувань в Одеській області Костянтина Слєпньова та універсальні норми Кримінального кодексу України: частину 2 статті 364 (зловживання службовим становищем) і частину 2 статті 366 (службове підроблення). Обставинами правопорушення, що інкримінується, навмання обрали нібито незаконно отримане товариством «Агро-долина» узгодження ДАБІ на введення в експлуатацію цеху грануляції зерна, внесення у дозвільну документацію недостовірних відомостей.

Усупереч нормам про територіальну підслідність, за якими місцем проведення розслідування має бути місце вчинення злочину, слідством зайнялося не одеське, а столичне відомство — Головне слідче управління Нацполіції України.

Оскільки керівники ТОВ «Агро-долина» не мали жодного процесуального статусу, то дізналися про кримінальне провадження лише після появи таких собі обізнаних посередників, які висунули пропозицію вирішити проблему. Інакше, обмовилися «ділові партнери», фермерів очікує скрутне становище: силовий прес кримінального переслідування та блокування роботи компанії. Ситуація скидалася на таку собі примітивну оборудку зразка 90-х, в яку складно було повірити у 2021 році.

Після відмови понеслося. Виснажливі обшуки на підприємстві, у будинках керівників, засновників, офісах і квартирах сторонніх осіб, у адвокатів… На превеликий жаль горе-замовників і виконавців, слідчі дії, тимчасове вилучення документів, огляди ділянок і споруд не дали жодного результату. Було відібрано стоси документів, які не мали жодного стосунку до кримінального провадження, складено десятки порожніх протоколів. Письмові матеріали були вилучені і в правозахисника, всупереч законодавчо встановленій забороні проводити навіть огляд документів у адвокатів. Завдяки скаргам до слідчих суддів частину вилученого вже вдалося повернути. https://reyestr.court.gov.ua/Review/98994702, https://reyestr.court.gov.ua/Review/99075990

Не знайшовши жодної зачіпки, правоохоронці вирішили віднайти сліди нового злочину, штучно створивши умови фактичного блокування діяльності компанії. Для цього вони домоглися в Печерському суді арешту майна, і не абиякого, а цілого майнового комплексу. Заборонили не лише розпоряджатися активами, а й користуватися всіма виробничими і невиробничими приміщеннями. Формально працівники товариства були позбавлені права навіть сходити до вбиральні. Коли слідчий ГСУ НПУ Дмитро Онуфрієнко направив до ТОВ «Агро-долина» запит про надання інформації, йому нагадали, що за ухвалою суду працівники компанії не вправі підійти до робочого столу, відкрити шафу та знайти документи, аби відповісти на лист.

Для того щоб отримати таке недоладне рішення, прокурор Офісу генерального прокурора Віктор Парейко ввів в оману слідчого суддю Печерського райсуду м. Києва Романа Новака. Напередодні правоохоронець за власним клопотанням отримав відмову слідчого судді Олесі Батрин у забороні користуватися майном підприємства (ухвали від 23.07.2021, справи №757/39214/21-к https://reyestr.court.gov.ua/Review/98658321 і №757/39211/21-к.https://reyestr.court.gov.ua/Review/98658318 Приховавши інформацію та зловживаючи процесуальними правами, службова особа, яка мала б здійснювати нагляд за законністю досудового розслідування, знову подала клопотання ідентичного змісту, розраховуючи на іншого суддю. Той довго не вникав і підмахнув правоохоронцям потрібний папірець (ухвала від 29.07.2021, справа №757/40671/21-к). З переможним виглядом слідчі направили ухвалу на підприємство, мовляв, зупиняйте бізнес. Минув час, але компанія так і не впала навколішки, не побігла домовлятися. Тоді правоохоронців осінило: агрокомпанія продовжує господарську діяльність, незважаючи на тріумфальну судову заборону пана Новака, яка не стала бізнесу на заваді. Це була одночасно і сумна, і радісна новина.

Для того аби застати агропідприємство на місці вчинення «нового злочину», потрібно було якось пробратися на його територію. Для цього слідчі отримали нову санкцію на обшук нібито для цілей основного кримінального провадження. Під виглядом пошуку документів, пов’язаних із дозволом ДАБІ, замість того, аби чітко виконувати судовий дозвіл, сторона обвинувачення відшукувала інше. Слідчі не цікавилися переліком документів, зазначених в ухвалі, а відкрито вимагали надати товаротранспортні накладні, дані про контрагентів, файли відеоспостереження за робочим процесом тощо. Справжньою метою обшуку були докази продовження господарської діяльності, заблокованої з допомогою Печерського райсуду м. Києва. Навряд чи про такі таємні цілі здогадувалися слідчі судді, коли дозволяли слідчі дії. В іншому разі це було б схоже на організоване злочинне угруповання із знищення українського агробізнесу.

Далі — більше. Не задовольнившись юридичним перешкоджанням діяльності ТОВ «Агро-долина», сторона обвинувачення вирішила блокувати компанію фізично. Оскільки дозвіл суду надає право проникнути всередину об’єкта лише раз, наступного дня правоохоронці взяли в облогу підприємство, оточивши його по периметру. Оперуповноважені Управління стратегічних розслідувань в Одеській області Олександр Басько, Вадим Бондар, Ігор Токарчук і Олександр Шерокоступ почергово зупиняли кожен вантажний автомобіль, перешкоджали проїзду, вимагали у водіїв інформацію, повідомляли контрагентів про кримінальні проблеми агрокомпанії, зводячи нанівець ділову репутацію… Відчайдушні опери чергували всю ніч і готові були ледь не під широкі колеса вантажівок кидатися, аби виконати незаконні керівні вказівки та спинити діяльність товариства.

Епілог. Зазвичай першопричиною збитків і витрат сільськогосподарських зернових фермерів є борошняний кліщ та амбарний довгоносик, боротьба з якими доволі непроста, але ефективна. Проте існують більш потужні шкідники, здатні не просто знищити посіви, а й паралізувати діяльність цілого виробничого комплексу. Чи відомо генеральному прокурору Ірині Венедіктовій, керівнику Національної поліції України Ігорю Клименку та начальнику Департаменту стратегічних розслідувань Валентину Копаєву про шкідників, що завелись у їхніх відомствах, поки що залишається нез’ясованим. Але час покаже. Спостерігаємо за подальшим розвитком подій…