Карантин в Украине. Фото: sud.ua

https://racurs.ua/n159917-karantin-v-ukraine-v-minzdrave-anonsirovali-novye-reydy-policii.html

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Карантин в Украине продолжает действовать из-за пандемии коронавируса. Контроль за соблюдением противоэпидемических мероприятий планируют усилить.

Полиция будет следить за соблюдением масочного режима, а также проводить рейды. Об этом заявил главный санитарный врач Игорь Кузин.

Я уверен, что правоохранители будут это делать. Сейчас такие нормы прописаны в каждой зоне эпидемической опасности. Мы уже несколько раз общались с Национальной полицией, — отметил он.

Санврач уточнил, что правоохранители «будут начинать с показательных рейдов». Однако в дальнейшем планируются более жесткие меры по контролю соблюдения карантинных норм.

Понятно, что в аэропорту «Борисполь» сейчас не контролируется абсолютно ничего… Поэтому мы будем вводить механизм таких рейдов на критические объекты, и делать это на уровне областей, — сказал Кузин.

На данный момент ношение масок является обязательным в транспорте и общественных местах, но люди часто снимают их, нарушая рекомендации.

Напомним, ранее мы сообщали, что усилить адаптивный карантин из-за пандемии коронавируса могут в трех областях Украины. Наиболее опасная эпидемическая ситуация наблюдается в Черновицкой, Львовской и Винницкой областях. Сейчас Украина приближается к «желтой» зоне. «Оранжевая» и «красная» зоны будут адаптированы только в тех областях, где будут самые большие вспышки.