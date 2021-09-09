Назван способ избежать климатической катастрофы. Фото: istock

https://racurs.ua/n159916-nazvan-sposob-izbejat-klimaticheskoy-katastrofy.html

Ракурс

Изменения климата неизбежны — согласно новому исследованию, чтобы у человечества оставалось хотя бы 50% шанса избежать климатической катастрофы, необходимо оставить подавляющее большинство ископаемых видов топлива в мире в земле.

Индонезии и Австралии, ведущим мировым экспортерам угля, нужно отказаться от 95% своих природных месторождений уже к 2050 году. Об этом сообщает «Популярная механика».

В то же время странам Ближнего Востока придется оставить 100% запасов угля в земле, а Соединенным Штатам Америки (США) — 97%. Почти 90% всех запасов угля должны оставаться в земле в течение следующих трех десятилетий, в том числе 76% в Китае и Индии.

Мировому сообществу также нужно прекратить добычу нефти, оставив 60% нетронутыми. Только Канаде придется оставить 83% своей нефти в земле к 2050 году и 81% метана. И даже если человечество сможет достичь этих целей, исследователи уточняют, что будет лишь 50% уверенности в том, что повышение глобальных температур не превысит порог в 1,5°C.

Более того, для этого потребуется намного больше дополнительных усилий, чем простая остановка добычи ископаемого топлива. Считается, что если до 2050 года человечество не сможет удержать глобальное потепление на уровне 1,5°C, то ему придется смириться с новой ужасающей реальностью.

Мрачная картина, нарисованная нашим исследованием, вероятно, недооценена. В результате добычу топлива придется сокращать еще быстрее, — пишут исследователи.



Напомним, ранее мы сообщали, что изменения климата на планете Земля вызывают беспокойство межправительственной группы экспертов ООН. 9 августа, они опубликовали доклад с предупреждениями о необратимых климатических изменений.

Источник: Популярная механика