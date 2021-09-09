Переход Украины в «желтую» зону отложили - Ляшко

https://racurs.ua/n159915-perehod-ukrainy-v-jeltuu-zonu-otlojili-lyashko.html

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Переход Украины в «желтую» зону откладывается. Об этом в четверг, 9 сентября, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время форума «Реформа системы школьного питания» в Одессе. По его словам, Кабинет министров Украины не будет вводить с 13 сентября противоэпидемических мероприятий «желтой» зоны в областях.

Концептуальный подход такой. Сначала правительство принимает изменения в постановление по определению «желтого» и «красного» уровня эпидемической опасности, а после этого будет созвано заседание комиссии по ТЭБ и ЧС, на котором примут решение о переводе всей страны на «желтый» уровень эпидемической опасности, которое вступит в силу через семь дней, — цитирует Ляшко «Укринформ».

По состоянию на 9 сентября, по словам министра, есть основания для введения «желтого» уровня эпидемической опасности. Поэтому Минздрав обратился к правительству, чтобы этот вопрос рассмотрела Национальная комиссия по ТЭБ и ЧС.

Ориентировочно в среду Кабмин также рассмотрит внесенные Минздравом изменения в постановление о переходе областей в желтый, оранжевый или красный карантинный уровень эпидемической безопасности для работы учебных заведений в условиях адаптивного карантина, — добавил Ляшко.

По словам министра, в случае принятия решения о внесении изменений в «ковидное» постановление Кабмина, оно вступит в силу не ранее, чем спустя семь дней.

В дальнейшем решение о переводе Украины в «оранжевый» и «красный» уровни эпидемической опасности принимать правительство, а по каждой области отдельно — в случае достижения соответствующих показателей заболеваемости.

Напомним, ранее Минздрав предупреждал, что вся территория страны одновременно вернется в «желтую» зону в случае наличия в течение трех дней подряд одного из следующих признаков:

количество выявленных новых случаев инфицирования COVID-19 на 100 тыс. населения за последние 14 дней — более 75;

коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 (методом ПЦР и экспресс-тестами на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2) — более 4%;

количество тестирований методом ПЦР и экспресс-тестами в течение последних семи дней на 100 тыс. населения — менее 300;



наличии оснований для установления «красного» уровня эпидемической опасности на территории по крайней мере одного региона.

«Желтый уровень» будет установлен решением государственной ТЭБ и ЧС по инициативе министра здравоохранения.