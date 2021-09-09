Погода в Украине. Фото: pixabay.com

https://racurs.ua/n159914-teplo-i-solnechno-pogoda-v-ukraine-10-sentyabrya-karta.html

Ракурс

Погода в Украине 10 сентября, в пятницу, ожидается сухая и солнечная. Осадков не будет на всей территории страны.

Температура воздуха будет достигать от +23° до +26°. Самые низкие показатели прогнозируют на западе, в Одесской и Сумской областях. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Погода в Киеве будет теплой. Температура воздуха ночью составит 10−12°, днем ​​поднимется до 24−26°.

Погода в Харькове также ожидается без осадков. Столбики термометров ночью покажут 8−10°, днем ​​поднимутся до 24−26°.

Погода в Одессе прогнозируется солнечная и без дождя. Температура воздуха ночью будет 12−14°, днем ​​- 22−24°.

Погода во Львове ожидается комфортная, столбики термометров ночью покажут 7−9°, днем ​​поднимутся до 23−25°.

Погода в Карпатах также прогнозируется без осадков. Температура ночью составит 8−10°, днем ​​ожидается 24−26°.

Геомагнитная обстановка в Украине будет относительно спокойной, ожидаются незначительные возмущения.