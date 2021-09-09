Новости
  1. Новости
  2. Погода
  3. Новость
Ракурс
Погода в Украине. Фото: pixabay.com

Тепло и солнечно — погода в Украине 10 сентября (КАРТА)

9 сен 2021, 15:55
999

Погода в Украине 10 сентября, в пятницу, ожидается сухая и солнечная. Осадков не будет на всей территории страны.

Температура воздуха будет достигать от +23° до +26°. Самые низкие показатели прогнозируют на западе, в Одесской и Сумской областях. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Погода в Украине. Карта: Гидрометцентр.

Погода в Киеве будет теплой. Температура воздуха ночью составит 10−12°, днем ​​поднимется до 24−26°.

Погода в Харькове также ожидается без осадков. Столбики термометров ночью покажут 8−10°, днем ​​поднимутся до 24−26°.

Погода в Одессе прогнозируется солнечная и без дождя. Температура воздуха ночью будет 12−14°, днем ​​- 22−24°.

Погода во Львове ожидается комфортная, столбики термометров ночью покажут 7−9°, днем ​​поднимутся до 23−25°.

Погода в Карпатах также прогнозируется без осадков. Температура ночью составит 8−10°, днем ​​ожидается 24−26°.


Геомагнитная обстановка в Украине будет относительно спокойной, ожидаются незначительные возмущения.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров