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Ракурс
Игорь Кузин. Фото: UA Crisis

Нужно ли делать тесты на коронавирус перед школой, рассказали в Минздраве

9 сен 2021, 15:38
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Коронавирус в Украине возвращается с новой волной, а школы пока работают в обычном режиме.

Измерение температуры перед началом занятий остается обязательным, но в случае заболевания ребенка обязательного требования по предъявлению результатов ПЦР-тестов или быстрых тестов пока нет. Об этом рассказал главный санитарный врач Игорь Кузин.

Обязательного требования по предъявлению результатов ПЦР-тестов или быстрых тестов сейчас нет. И оно не будет применяться в отношении школ, — заявил Кузин.

Он напомнил, что Минздрав утвердил постановление главного государственного санитарного врача № 10, которым регламентируются противоэпидемические мероприятия в учебных заведениях.


Там есть базовые требования каким образом не допускаются больные дети к обучению. И родителям также стоит понимать, какое количество масок дать ребенку и каким образом консультировать ребенка по использованию средств индивидуальной защиты, когда нужно обработать руки или ограничить общение, — сказал Кузин.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Минздраве советуют родителям поднимать вопрос вакцинации среди учителей на педагогических советах.

Источник: Ракурс


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