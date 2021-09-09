Нужно ли делать тесты на коронавирус перед школой, рассказали в Минздраве

Игорь Кузин. Фото: UA Crisis

https://racurs.ua/n159913-nujno-li-delat-testy-na-koronavirus-pered-shkoloy-rasskazali-v-minzdrave.html

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Коронавирус в Украине возвращается с новой волной, а школы пока работают в обычном режиме.

Измерение температуры перед началом занятий остается обязательным, но в случае заболевания ребенка обязательного требования по предъявлению результатов ПЦР-тестов или быстрых тестов пока нет. Об этом рассказал главный санитарный врач Игорь Кузин.

Обязательного требования по предъявлению результатов ПЦР-тестов или быстрых тестов сейчас нет. И оно не будет применяться в отношении школ, — заявил Кузин.

Он напомнил, что Минздрав утвердил постановление главного государственного санитарного врача № 10, которым регламентируются противоэпидемические мероприятия в учебных заведениях.

Там есть базовые требования каким образом не допускаются больные дети к обучению. И родителям также стоит понимать, какое количество масок дать ребенку и каким образом консультировать ребенка по использованию средств индивидуальной защиты, когда нужно обработать руки или ограничить общение, — сказал Кузин.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Минздраве советуют родителям поднимать вопрос вакцинации среди учителей на педагогических советах.