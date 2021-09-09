Из-за всплеска инфляции Нацбанк повысил цену денег. Фото: flickr.com

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Повысить учетную ставку до 8,5% годовых приняло правление Национального банка Украины.

Кроме того, НБУ прекращает использование антикризисных монетарных мер с начала четвертого квартала. Такие решения приняты потому, что инфляция на протяжении последних месяцев не превышает 10% под влиянием как временных, так и фундаментальных факторов, однако остается близкой к прогнозной траектории. Об этом 9 сентября сообщалось на пресс-брифинге относительно решений Правления Нацбанка монетарной политики.

Специалисты регулятора отметили, что в июле 2021 года потребительские цены выросли на 10,2% в годовом измерении. Кроме того, в августе инфляция ускорилась. Также сохраняется фундаментальное инфляционное давление.

Эксперты Государственной службы статистики оценили рост ВВП во втором квартале, они оказались ниже прогноза НБУ — 5,4% против 7,5%. Сообщалось, что инфляционные ожидания остаются повышенными и несколько ухудшились со времени предыдущего заседания правления Национального банка по вопросам монетарной политики. Кроме того, сохраняется риск их дальнейшей разбалансировки.

В НБУ прогнозируют, что в течение сентября-октября инфляция будет оставаться в диапазоне 10−11%, а в последние месяцы года замедлится ниже 10%.

Напомним, Национальный банк Украины продавал на лом 46 тонн старых монет, которые выведены из обращения. Речь идет о номиналах, которые перестали быть средством платежа, а именно: 1, 2, 5, 10, 25, 50 копеек. Такой объем старых монет накопился в хранилище НБУ в 2020—2021 годах.