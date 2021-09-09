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Ракурс
Вакцина від коронавірусу. Фото: RFI

Зарегистрирован еще один побочный эффект от вакцины AstraZeneca

9 сен 2021, 15:25
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Побочные эффекты после вакцинации препаратом AstraZeneca включают в себя синдром Гийена-Барре. Обновленный список побочных действий после прививки обновило Европейское агентство лекарственных средств (EMA).

Заболевание, сопровождающееся мышечной слабостью в конечностях, может возникнуть у 1 из 10 тыс. привитых препаратом Vaxzevria от AstraZeneca. Об этом сообщили на сайте агентства.

До 31 июля 2021 года в мире зарегистрировали 833 случая синдрома Гийена-Барре, при этом ввели уже 592 млн доз препарата. Ранее Европейское агентство лекарственных средств признало тромбоз очень редким побочным явлением вакцины Vaxzevria.

Синдром Гийена-Барре также входит в список редких побочных эффектов коронавирусной вакцины Janssen, разработанной компанией Johnson&Johnson.


Синдром Гийена-Барре — это редкое состояние, при котором иммунная система человека поражает собственные периферические нервы. Синдром может поражать людей в любом возрасте, однако чаще всего встречается у взрослых и мужчин. Тяжелые случаи синдрома наблюдаются редко, но они могут приводить к полному параличу.

Напомним, в Британии удалось остановить тромбоз после вакцинации от коронавируса препаратом AstraZeneca. Это произошло благодаря ограничению касательно вакцинации этим препаратом людей в возрасте до 40 лет.

Источник: Ракурс


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