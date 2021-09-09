Магучих снова сфотографировалась с капитаном ВС России Ласицкене

https://racurs.ua/n159910-maguchih-snova-sfotografirovalas-s-kapitanom-vs-rossii-lasickene-foto.html

Ракурс

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих снова сфотографировалась вместе с российской спортсменкой, капитаном ВС РФ Марией Ласицкене.

Соответствующее фото обнародовала австралийская легкоатлетка Элинор Паттерсон в своем Instagram-аккаунте.

В кадре находится шесть спортсменок, которые соревновались на финальном этапе Бриллиантовой лиги в швейцарском Цюрихе.

Все девушки улыбаются в камеру, Ласицкене обнимает Магучих одной рукой за плечи. Возле Ласицкене в кадре также другая украинская спортсменка Ирина Геращенко.

Финальные соревнования Бриллиантовой лиги в Цюрихе выиграла именно Ласицкене с результатом 2,05 м, а Магучих была «серебряной» (2,03 м).

Магучих после совместного фото с россиянкой на Олимпийских играх в Токио, объяснила, почему обняла свою соперницу из России после финала.

У нас свобода слова, поэтому я благодарна всем, кто меня поддерживает и понимает. Также хочу поблагодарить тех, кто меня критикует — это такой опыт для меня, который сделает меня сильнее, — заявила украинская прыгунья.

Магучих после скандала в Токио пригласила на встречу заместитель министра обороны Анной Маляр. До этого она обещала провести беседу со спортсменкой и объяснить ей о недопустимости такого поведения на международных соревнованиях.

«Ракурс» сообщал, что Магучих попала в скандал из-за того, что обнялась с российской спортсменкой Ласицкене после финальных соревнований. В Минобороны заявили, что на украинских спортсменов во время международных соревнований накладываются определенные ограничения, поскольку в стране идет война.