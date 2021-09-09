Магучіх знову сфотографувалася із лейтенантом ЗС РФ Ласіцкене, фото - Діамантова ліга

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Ракурс

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх знову сфотографувалася разом з російською спортсменкою, капітаном ЗС РФ Марією Ласіцкене.

Відповідне фото оприлюднила австралійська легкоатлетка Елінор Паттерсон у своєму Instagram-акаунті.

У кадрі знаходиться шість спортсменок, які змагалися на фіналному етапі Діамантової ліги в швейцарському Цюріху.

Всі дівчата посміхаються в камеру, Ласіцкене обіймає Магучіх однією рукою за плечі. Біля Ласіцкене у кадрі також є інша українська спортсменка, Ірина Геращенко.

Фінальні змагання Діамантової ліги в Цюриху виграла саме Ласіцкене із результатом 2,05 м, а Магусіх була «срібною» (2,03 м).

Магучіх після спільного фото з росіянкою на Олімпійських іграх в Токіо, пояснила, чому обняла свою суперницю з Росії після фіналу.

У нас свобода слова, тому я вдячна всім, хто мене підтримує і розуміє. Також хочу подякувати тим, хто мене критикує — це такий досвід для мене, який зробить мене сильніше, — заявила українська стрибунка.

Магучіх після скандалу в Токіо запросила на зустріч заступник міністра оборони Ганною Маляр. До цього вона обіцяла провести бесіду зі спортсменкою і пояснити їй, у чому неприпустимість такої поведінки на міжнародних змаганнях.

«Ракурс» повідомляв, що Магучіх потрапила в скандал через те, що обійнялася з російською спортсменкою Ласіцкене після фінальних змагань. У Міноборони заявили, що на українських спортсменів під час міжнародних змагань накладаються певні обмеження, оскільки в країні йде війна.