МОЗ. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n159909-batky-agituut-vchyteliv-vakcynuvatysya-u-moz-vygadaly-novu-covid-motyvaciu.html

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Вакцинація від коронавірусу в Україні триває. У Міністерстві охорони здоров’я (МОЗ) радять батькам підіймати питання вакцинації серед вчителів на педагогічних радах.

Це потрібно для того, щоби школи змогли працювати при посиленні карантинних заходів. Для цього охоплення щеплень має становити не менше 80%. Про це заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін, передає «РБК-Україна».

За словами Кузіна, батьки є частиною педагогічної ради, тому саме їм варто підіймати питання вакцинації педагогів і постійно контролювати рівень охоплення персоналу навчального закладу.

У МОЗ зазначили, що в деяких регіонах батьки власним прикладом стимулюють вчителів вакцинуватися — вони приходять до школи й пояснюю вчителям користь, безпеку вакцин. Крім того, для популяризації вакцинації Кузін пропонує батькам вести роз’яснювальну роботу, показувати власний приклад або ж вести персональні переговори з керівником навчального закладу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, у Волинській області вакциновано 80% персоналу тільки в 45 закладах освіти. З них тільки 21 заклад загальної середньої освіти. В Івано-Франківській області відмовилися від вакцинації 32% працівників сфери освіти.

Джерело: РБК-Україна