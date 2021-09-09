В Минздраве придумали новую COVID-мотивацию

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Вакцинация от коронавируса в Украине продолжается. В Минздраве советуют родителям поднимать вопрос вакцинации среди учителей на педагогических советах.

Это нужно для того, чтобы школы смогли работать при усилении карантинных мероприятий. Для этого охвата прививок должен составлять не менее 80%. Об этом заявил главный санитарный врач Игорь Кузин, передает «РБК-Украина».

По словам Кузина, родители являются частью педагогического совета, поэтому именно им следует поднимать вопрос о вакцинации педагогов и постоянно контролировать уровень охвата персонала учебного заведения.

В Минздраве отметили, что в некоторых регионах родители собственным примером стимулируют учителей вакцинироваться — они приходят в школу и объясняют учителям пользу, безопасность вакцин. Кроме того, для популяризации вакцинации Кузин предлагает родителям вести разъяснительную работу, показывать личный пример или вести персональные переговоры с руководителем учебного заведения.

Напомним, ранее сообщалось, в Волынской области вакцинировано 80% персонала только в 45 учебных заведениях. Из них только 21 заведение общего среднего образования. В Ивано-Франковской области отказались от вакцинации 32% работников сферы образования.

Источник: РБК-Украина