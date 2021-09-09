Ненависть украинцев к Путину измерили социологи. Фото: ТАСС

https://racurs.ua/n159907-nenavist-ukraincev-k-putinu-izmerili-sociologi.html

Ракурс

Владимира Путина, президента России, не слишком любят в Украине. Лишь 15% украинцев относятся к нему положительно, в то же время 81% людей имеют негативное отношение.

Также многие граждане Украины негативно относятся к самопровозглашённому президенту Беларуси Александру Лукашенко. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг».

К белорусскому диктатору негативно относятся 59% опрошенных, положительно — 34%. При этом за последний год отношение к Лукашенко ухудшилось с 45 до 34%, а за последние два года — в два раза (с 67 до 34%).

Лучше всего украинцы среди ключевых мировых лидеров относятся к канцлеру Германии Ангеле Меркель (73% - положительно, 19% - отрицательно) и президенту США Джозефу Байдену (64% - положительно, 19% - отрицательно).

Президента Франции Эммануэля Макрона положительно оценили 57%, отрицательно — 19%, затруднились оценить или не знают такого — 23%. Президента Польши Анджея Дуду положительно оценили 54%, отрицательно — 10%, затруднились оценить или не знают такого — 37%.

Опрос проводили 2−4 сентября методом телефонного интервью среди 2 тыс. 500 респондентов старше 18 лет по всей Украине, кроме оккупированных территорий. Погрешность репрезентативности исследования составляет не более 2%.

Напомним, независимость Украины от России поддерживают 88% украинцев и 80% россиян, объединение Украины с Россией хотят 7% украинцев и 17% россиян.