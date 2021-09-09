Ненависть українців до Путіна виміряли соціологи. Фото: ТАСС

https://racurs.ua/ua/n159907-nenavyst-ukrayinciv-do-putina-vymiryaly-sociology.html

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Володимира Путіна, президента Росії, не надто люблять в Україні. Лише 15% українців ставляться до нього позитивно, водночас 81% людей мають негативне ставлення.

Також багато громадян України негативно ставляться до самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою «Рейтинг».

До білоруського диктатора негативно ставляться 59% опитаних, позитивно — 34%. При цьому за останній рік ставлення до Лукашенка погіршилося із 45 до 34%, а за останні два роки — вдвічі (з 67 до 34%).

Найкраще українці серед ключових світових лідерів ставляться до канцлера Німеччини Ангели Меркель (73% - позитивно, 19% - негативно) та президента США Джозефа Байдена (64% - позитивно, 19% - негативно).

Президента Франції Емануеля Макрона позитивно оцінили 57%, негативно — 19%, не змогли оцінити або не знаю такого — 23%. Президента Польщі Анджея Дуду позитивно оцінили 54%, негативно — 10%, не змогли оцінити або не знаю такого — 37%.

Опитування проводили 2−4 вересня методом телефонного інтерв’ю серед 2 тис. 500 респондентів старше 18 років по всій Україні, крім окупованих територій. Похибка репрезентативності дослідження складає не більше ніж 2%.

Нагадаємо, незалежність України від Росії підтримують 88% українців і 80% росіян, об'єднання України з Росією бажають 7% українців і 17% росіян.