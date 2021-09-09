Рабство на Дніпропетровщині. Фото: Офіс генпрокурора

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У Києві затримали п’ятьох ділків, які вербували безхатченків на вокзалах та втягували їх у трудове рабство.

Своїх жертв вони шукали на вокзалах Києва, Дніпра та Одеси. Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Злочинці пропонували їм роботу, пов’язану з вирощуванням та збором сільськогосподарської продукції на території Дніпропетровської області, обіцяючи зарплату від 3 тис. до 4 тис. грн на місяць, а також безкоштовне житло та харчування.

Завербованих людей на мікроавтобусах доставляли на територію агрофірми в Дніпропетровській області, де розселяли в розвалених будинках із відсутніми умовами для проживання.

Щодня робітників залучали до роботи на складах, а в сезон вони працювали на полях для збору урожаю. Працювати змушували по 12−16 годин на добу. Обіцяні грошові кошти потерпілі не отримували, а весь їхній «заробіток» обмежувався харчуванням сумнівної якості 2−3 рази на добу та алкогольними напоями.

На території будинків, де проживали завербовані особи, за ними наглядали бригадири, які контролювали підйом та направлення на роботу, обмежували їх у пересуванні після повернення з робіт, принижували, застосовували психологічний тиск. При спробі самовільно залишити територію бараків, вербувальники погрожували побиттям. Окрім цього, шляхом обману відбирали в потерпілих мобільні телефони та паспорти.

Правоохоронці провели 18 обшуків, під час яких вилучили чернетки, грошові кошти, банківські картки, телефони, ноутбуки, паспорти, пляшки зі спиртовмісною рідиною та інші речові докази. На момент обшуків на території агропідприємства в трудовому рабстві перебувало 120 осіб, які наразі звільнені. 17 з них уже звернулися до правоохоронних органів зі заявами про вчинення стосовно них злочину.