«Слуга народу» вимагатиме відсторонити Тищенка за напад на Лероса. Фото: СН

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Миколу Тищенка, нардепа від «Слуги народу», та колишнього «слугу» Гео Лероса треба відсторонити від засідань Верховної Ради через штовханину біля трибуни.

За порушене депутатської етики та поведінки в регламенті прописане покарання до заборони брати участь аж у п’яти пленарних засіданнях. Про це заявив голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія в парламентських кулуарах, передає LB.ua.

Битися в парламенті не дозволено… Коли є бійка, то я не буду особисто розбиратися. Нехай Верховна Рада визначиться… Звичайно, я не забороняв критику президента. Я що — хвора людина? Ні, звичайно. У нас свобода слова. Це наша основна цінність. Неправда, що Тищенка викликали до Офісу президента… Якщо зараз ми не створимо механізм превенції таких подій, то вони будуть битися через день… Будуть битися у цьому парламенті. У нас, на жаль, є лише один механізм покарання депутата… Ми спробуємо це зробити… Це правильно… Я це пропоную, буду 100% голосувати за це та агітувати, — відзначив він.

Арахамія вважає, що повинні бути покарані обидва політики. Він наголосив, що особисто голосуватиме за відсторонення обох від роботи в парламенті. Також глава фракції додав, що на бійку в залі взагалі має бути накладено табу.

Прокоментував бійку в Раді і олімпійський чемпіон-2020 з боротьби Жан Беленюк. Нардеп під час виступу в Раді заявив, що інцидент за участю Тищенка та Лероса йому нагадав сутички у його виді спорту. При цьому парламентар наголосив, що такі баталії повинні залишатися на спортивних аренах.

Нагадаємо, 9 вересня у Верховній Раді сталася штовханина між нардепами Миколою Тищенко і Гео Леросом. Інцидент стався, коли Лерос вимагав пояснень від президента Володимира Зеленського щодо провалу операції із затримання бійців ПВК «Вагнера». «Слуга» Тищенко під час виступу колишнього колегу по фракції підійшов до трибуни, спробував відібрати (зламати) мікрофон і відтіснив Лероса.

Джерело: LB.ua.