Про «вічність» пандемії коронавірусу заявили у ВООЗ. Фото: Слово і діло

https://racurs.ua/ua/n159904-pro-vichnist-pandemiyi-koronavirusu-zayavyly-u-vooz.html

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Коронавірус у світі навряд чи вдасться остаточно перемогти, заявили у Всесвітній організації охорони здоров’я (ВООЗ). За прогнозами експертів, він буде розвиватися, як пандемії грипу.

Захворюваність у світі вийшла рівень 4,5 млн офіційно зареєстрованих нових випадків інфікування на тиждень. Про це повідомили у прес-службі ВООЗ.

Найбільше мутацій відбувається в країнах, де населення не отримало вакцини від коронавірусу.

Ліквідувати або викорінити вірус, скоріше за все, не вдасться. Вірус залишиться з нами й буде розвиватися, як віруси пандемії грипу, — підкреслили у ВООЗ.

Станом на 9 вересня кількість підтверджених випадків поширення COVID-19 у світі досягла 222,5 млн осіб, збільшившись на 583,6 тис. людей за 24 години. Про це свідчать дані Johns Hopkins University. Кількість введених вакцин склала близько 5,6 млрд доз.

Нагадаємо, спалах захворюваності на коронавірусну хворобу COVID-19 зафіксовано у 12 з 15 великих країн Європи (тобто країн з населенням понад 10 млн осіб).