Про небезпеку коронавірусу для вагітних попередила ВООЗ

Коронавірус. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n159850-pro-nebezpeku-koronavirusu-dlya-vagitnyh-poperedyla-vooz.html

Ракурс

Коронавірус у вагітних жінок підвищує ризик розвитку важкого захворювання, а також може негативно вплинути на потомство.

Про це розповів директор Європейського бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Ханс Клюге.

За його словами, до групи ризику належать вагітні жінки, що старші 35 років. Повідомляється, що у вагітних жінок у другому та третьому триместрі ризик розвитку важкого захворювання вищий, ніж у невагітних жінок репродуктивного віку. Крім того, у випадку захворювання на COVID-19 зростає ризик мертвонародження й передчасних пологів.

Водночас дослідження не знайшли шкідливих ефектів від вакцинації та негативного впливу щеплення на здоров’я жінки або плода. У зв’язку з цим вагітним рекомендовано вакцинуватися. У ВООЗ також зазначають, що ті жінки, що годують груддю, можуть продовжити грудне вигодовування після щеплення.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що штам коронавірусу «Дельта» є найбільш небезпечним для вагітних жінок. Таку думку висловила професор акушерства з нідерландського Утрехта Кітті Блуменкамп (UMC Utrecht).