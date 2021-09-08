Об опасности коронавируса для беременных предупредила ВОЗ

Коронавирус. Фото: Istock

https://racurs.ua/n159850-ob-opasnosti-koronavirusa-dlya-beremennyh-predupredila-voz.html

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Коронавирус у беременных женщин повышает риск развития тяжелого заболевания, а также может негативно сказаться на потомстве.

Об этом рассказал директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

По его словам, в группу риска входят беременные женщины старше 35 лет. Сообщается, что у беременных женщин во втором и третьем триместре риск развития тяжелого заболевания выше, чем у небеременных женщин репродуктивного возраста. Кроме того, при COVID-19 возрастает риск мертворождения и преждевременных родов.

При этом исследования не нашли вредных эффектов вакцины от коронавируса на здоровье женщины или плода. В связи с этим беременным рекомендовано привиться. В ВОЗ также отмечают, что кормящие матери могут продолжить грудное вскармливание после вакцинации.

Напомним, ранее мы сообщали, что штамм коронавируса «Дельта» является наиболее опасным для беременных женщин. Такое мнение высказала профессор акушерства из нидерландского Утрехта Китти Блуменкамп (UMC Utrecht).