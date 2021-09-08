Студентка. Фото: Полтавщина

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В Полтаве 19-летняя студентка расстреляла из арбалета двух педагогов одной из школ города. Учителя получили ранения.

Суд избрал девушке меру пресечения. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Полтавской области.

19-летняя студентка будет содержаться под стражей в течение 60 дней без права внесения залога.

В зале суда девушка не стала называть причину своей агрессии, которая привела к ранению двух педагогов. Однако заявила, что хотела бы вернуть время назад, чтобы «конструктивно поговорить». Имен своих жертв она не знает, однако называет их ни в чем не повинными людьми.

Также Петрова отметила действия мальчика 2008 года рождения, который отобрал у нее арбалет, назвав его героем. Также девушка призналась, что во всех трех школах ее травили, и она знает, что такое буллинг. И это было и со стороны детей, и со стороны учителей.

Напомним, ранее мы сообщали, что девушка расстреляла учителей в школе Полтавы из арбалета — 19-летняя студентка рассказала, что потребность в убийства пришла ей во сне. Арбалет, который девушка использовала в качестве оружия, ей подарили на день рождения родители.