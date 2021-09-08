Стрілкиня. Фото: Полтавщина

https://racurs.ua/ua/n159849-strilkynu-z-poltavy-vzyaly-pid-vartu-pislya-poluvannya-z-arbaletom-foto-video.html

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У Полтаві 19-річна студентка розстріляла з арбалета двох педагогів однієї зі шкіл міста. Вчителі дістали поранення.

Суд обрав дівчині запобіжний захід. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції в Полтавській області.

19-річна студентка утримуватиметься під вартою впродовж 60 днів без права внесення застави.

У залі суду дівчина не стала називати причину своєї агресії, яка призвела до поранення двох педагогів. Однак заявила, що хотіла б повернути час назад, щоби «конструктивно поговорити». Імен своїх жертв вона не знає, проте називає їх ні в чому не винними людьми.

Також Петрова зазначила дії хлопчика 2008 року народження, який відібрав у неї арбалет, назвавши його героєм. Також дівчина зізналась, що у всіх трьох школах її цькували, вона знає, що таке булінг. І це було і з боку дітей, і з боку вчителів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що дівчина розстріляла вчителів у школі Полтави з арбалета — 19-річна студентка розповіла, що потреба у вбивства прийшла їй уві сні. Арбалет, який дівчина використовувала як зброю, їй подарували на день народження батьки.