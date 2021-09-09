О «вечности» пандемии коронавируса заявили в ВОЗ. Фото: Слово и дело

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Коронавирус в мире вряд ли удастся окончательно победить, заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). По прогнозам экспертов, он будет развиваться, как пандемии гриппа.

Заболеваемость в мире вышла на уровень 4,5 млн официально зарегистрированных новых случаев инфицирования в неделю. Об этом сообщили в пресс-службе ВОЗ.

Больше всего мутаций происходит в странах, где население не получило вакцины от коронавируса.

Ликвидировать или искоренить вирус, скорее всего, не удастся. Вирус останется с нами и будет развиваться, как вирусы пандемии гриппа, — подчеркнули в ВОЗ.

По состоянию на 9 сентября число подтвержденных случаев распространения COVID-19 в мире достигло 222,5 млн человек, увеличившись на 583,6 тыс. человек за 24 часа. Об этом свидетельствуют данные Johns Hopkins University. Количество введенных вакцин составило около 5,6 млрд доз.

Напомним, вспышка заболеваемости коронавирусной болезни COVID-19 зафиксирована в 12 из 15 крупных стран Европы (то есть стран с населением более 10 млн человек).