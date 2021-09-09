Урна. Фото: РИА Новости

https://racurs.ua/n159903-urnu-s-prahom-prinesli-na-sud-roditeli-pogibshego-v-katastrofe-mn17-foto.html

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Урну с прахом своего сына принесли на суд о крушении рейса МН7 на Донбассе Робб и Селена Фредрикс.

Родственники погибшего продемонстрировали часть блузы девушки их сына, которая умерла вместе с ним. Об этом сообщает РИА «Новости».

Я принесла с собой прах моего ребенка, чтобы он был сегодня со мной, — сказала Селена Фредрикс.

Судебный процесс проходит в четверг, 9 сентября, в особо охраняемом судебном комплексе. В ходе блока заседаний, начавшихся 6 сентября, перед судом впервые выступают родственники погибших.

Ожидается, что в течение девяти дней будут заслушаны более 90 родственников — из Нидерландов, Австралии, Малайзии, Индонезии, Канады, США, Германии и Великобритании. Все выступления семей погибших отличались эмоциональностью, многие семьи показывали фотографии своих близких, делились воспоминаниями о них, рассказывали, как узнали о трагедии и как пережили потерю.

Напомним, ранее мы сообщали, что судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта — россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.

Источник: РИА «Новости»