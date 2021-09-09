Кабмин могут перегрузить на 5-6 министров. Фото: sud.ua

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Кабинет министров Украины трансформируют уже этой осенью, по меньшей мере пять министров могут лишиться своих кресел.

Покинуть правительство Дениса Шмыгаля могут вице-премьер-министр стратегической промышленности Олег Уруский, министр обороны Андрей Таран, министр соцполитики Марина Лазебная, министр культуры Александр Ткаченко, министр развития общин и территорий Алексей Чернышов и министр юстиции Денис Малюська. Об этом говорится в статье «Украинской правды» под заголовком «По одному на выход. Новые отставки в Кабмине и офисе Зеленского».

Отмечается, что Чернышев сейчас является непосредственным «менеджером кампании по разделению власти в Киеве» между мэром столицы и главой КГГА и главным кандидатом на пост главы Киевской городской госадминистрации после этого.

Также сообщается, что отставка Малюськи маловероятна, даже несмотря на то, что он не нравится руководителю Офиса президента Андрею Ермаку. На место Ткаченко Банковая хочет поставить госсекретаря Минкульта Ростислава Карандеева.

Глава фракции Давид Арахамия в кулуарах заявил, что «Слуга народа» 20 сентября обсудит кадровые изменения в правительстве. Парламентарий назвал фейком информацию о возможной отставке премьер-министра Дениса Шмыгаля, но отметил, что рассматривается замена трех-четырех министров, и половину кандидатов уже нашли.

Арахамия отметил, что кандидат на пост министра должен быть лидером, понимать, каким образом делать трансформацию в государственном секторе и быть добропорядочным. Политик также подчеркнул, что, теоретически, министром может быть народный депутат, который прошел по списку.

Напомним, народный депутат от «Слуги народа» Олег Дунда сообщал, что отставка правительства вместе с Денисом Шмыгалем планируется в октябре. Парламентарий уверен, что некоторые министры все же удержатся на своих постах.

Источник: «Украинская правда»