Государство в смартфоне, но за е-больничными надо идти на прием

Государство в смартфоне, но за е-больничными надо идти на приемhttps://racurs.ua/n159901-gosudarstvo-v-smartfone-no-za-e-bolnichnymi-nado-idti-na-priem.htmlРакурс
Электронный листок нетрудоспособности необходимо оформлять только во время личного приема в поликлинике или у семейного врача.
Только врач может после осмотра пациента выписать цифровой больничный, объяснила Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) 9 сентября.
Медицинский работник определяет, нужно ли направлять пациента на дополнительные обследования, консультации к другим специалистам, или же сам назначит лечение. Только после личного приема врач имеет право создавать в электронной системе медицинское заключение о временной нетрудоспособности.
В НСЗУ объяснили, что переход на электронные больничные означает: отныне пациенту не надо собирать подписи на бумажном бланке и носить их по кабинетам.
Обмен информацией происходит автоматически, а пациент тем временем лечится. Однако посещать врача для оформления электронной больничного обязательно, — заявили в НСЗУ.