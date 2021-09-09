Государство в смартфоне, но за е-больничными надо идти на прием

https://racurs.ua/n159901-gosudarstvo-v-smartfone-no-za-e-bolnichnymi-nado-idti-na-priem.html

Ракурс

Электронный листок нетрудоспособности необходимо оформлять только во время личного приема в поликлинике или у семейного врача.

Только врач может после осмотра пациента выписать цифровой больничный, объяснила Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) 9 сентября.

Медицинский работник определяет, нужно ли направлять пациента на дополнительные обследования, консультации к другим специалистам, или же сам назначит лечение. Только после личного приема врач имеет право создавать в электронной системе медицинское заключение о временной нетрудоспособности.

В НСЗУ объяснили, что переход на электронные больничные означает: отныне пациенту не надо собирать подписи на бумажном бланке и носить их по кабинетам.