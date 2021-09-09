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Ракурс
Государство в смартфоне, но за е-больничными надо идти на прием

Государство в смартфоне, но за е-больничными надо идти на прием

9 сен 2021, 14:06
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Электронный листок нетрудоспособности необходимо оформлять только во время личного приема в поликлинике или у семейного врача.

Только врач может после осмотра пациента выписать цифровой больничный, объяснила Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) 9 сентября.

Медицинский работник определяет, нужно ли направлять пациента на дополнительные обследования, консультации к другим специалистам, или же сам назначит лечение. Только после личного приема врач имеет право создавать в электронной системе медицинское заключение о временной нетрудоспособности.

В НСЗУ объяснили, что переход на электронные больничные означает: отныне пациенту не надо собирать подписи на бумажном бланке и носить их по кабинетам.


Обмен информацией происходит автоматически, а пациент тем временем лечится. Однако посещать врача для оформления электронной больничного обязательно, — заявили в НСЗУ.

Источник: Ракурс


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