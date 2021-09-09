Борщ вместо дружбы с Москвой – в Киеве ищут место для нового памятника. Фото: Главком

https://racurs.ua/n159900-borsch-vmesto-drujby-s-moskvoy-v-kieve-ischut-mesto-dlya-novogo-pamyatnika.html

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В Киеве установят памятник борщу. В столице проведут открытый конкурс среди скульпторов и выберут лучшую идею.

Сейчас киевляне в течение недели могут присылать свои предложения по локации для размещения памятника. Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

Инициатором установки памятника стал известный украинский шеф-повар Евгений Клопотенко. Он считает борщ «культурным достоянием украинцев, которое надо прославлять».

Городские власти считают, что новый памятник будет способствовать развитию туристической привлекательности столицы. Также известно, что скульптуру изготовят за средства частных лиц.

Мы должны развивать гастротуризм, а новый знаковый арт-объект может стать украшением столицы и будет олицетворять гастрономическую культуру приготовления национального блюда, — отметили в КГГА.

Напомним, ранее в Киеве демонтировали памятный знак в честь дружбы Киева и Москвы, который находился в сквере по улице Маршала Якубовского, 8 в Голосеевском районе. Теперь монумент разместят в музее тоталитаризма.